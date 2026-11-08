400mila sfollati nelle aree a rischio per le inondazioni

Per questo, il ministero di Ramallah ha lanciato un appello alla comunità internazionale, all'Onu e alle ong perché «intraprendano un'azione immediata e coordinata per salvare vite umane nella Striscia di Gaza e affrontare il peggioramento della crisi umanitaria e ambientale con l'arrivo dell'inverno».

Un appello all'azione è arrivato anche dall'Onu, attraverso l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari nei Territori palestinesi occupati. «Le piogge sono ormai iniziate a Gaza, allagando i rifugi e mettendo le persone in pericolo immediato. Le organizzazioni umanitarie si sono mobilitate rapidamente, ma le scorte disponibili sono insufficienti. È necessario consentire subito l'ingresso dei beni di prima necessità per affrontare l'inverno. Servono urgentemente maggiori finanziamenti umanitari», si legge.