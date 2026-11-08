Gli spari, la strage e le «opinioni molto radicali» dell'attentatore

L'attacco ha colpito anche stranieri

La strage ha colpito uno dei luoghi più frequentati dai turisti nella seconda città della Polonia. Secondo la polizia, citata dall'agenzia PAP, tra le sei vittime ci sono quattro cittadini polacchi, una persona proveniente dalla Gran Bretagna e una donna straniera. Tra i feriti figurano invece persone provenienti da Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Austria e Russia. Il ministero degli Esteri tedesco ha confermato che un proprio cittadino è rimasto ferito. Colpiti anche diversi cocchieri che lavorano nella piazza con le tradizionali carrozze turistiche. «Due lottano per la loro vita», ha riferito Dorota Litwicka, presidente dell'associazione dei cocchieri di Cracovia. Anche alcuni cavalli hanno riportato ferite superficiali.

Si cerca sangue di un gruppo raro per un poliziotto ferito

Tra i 16 feriti ci sono anche il presunto attentatore e due agenti di polizia, colpiti durante il tentativo di arresto. Uno dei poliziotti è stato raggiunto da tre proiettili e versa in pericolo di vita. Le autorità hanno lanciato un appello urgente per la donazione di sangue del gruppo AB Rh positivo. Secondo le ricostruzioni dei media, dopo aver sparato sulla folla il 24enne avrebbe tentato di fuggire in auto, scontrandosi con un altro veicolo a un incrocio. Una volta sceso, avrebbe aperto il fuoco contro gli agenti, che hanno risposto ferendolo gravemente. Il giovane è stato trasportato in ospedale e sottoposto a diversi interventi chirurgici. Il ministro Kierwinski ha sottolineato che la rapidità dell'intervento della polizia avrebbe evitato un bilancio ancora più pesante: gli agenti hanno sparato i primi colpi contro l'aggressore entro tre minuti dalla segnalazione.