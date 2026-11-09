Il Papa a Milei: «L'economia sia al servizio dell'uomo»
Il Pontefice invita a mettere al centro la dignità umana e il bene comune nelle scelte politiche ed economiche.
BUENOS AIRES - Un'economia al servizio dell'uomo, una politica che sappia riconoscere i limiti del potere, e soprattutto una democrazia da "custodire" perché è stata ereditata e deve essere trasmessa anche alle generazioni future. È stato questo l'appello del Papa in Argentina.
Il Pontefice ha pronunciato il suo primo discorso in Argentina davanti al presidente ultra-liberista Javier Milei. Papa Leone XIV è stato accolto con entusiasmo e grandi onori e c'è stata cortesia nell'incontro faccia a faccia alla Casa Rosada. Ma le politiche del leader più trumpiano del Sudamerica, che sperava di incassare un endorsement dalla visita del Papa, rischiano di aumentare le disparità nel paese, come più volte denunciato dalla Chiesa locale.
E nel discorso alle autorità, da Leone sono arrivate parole chiare, interrotte da lunghi applausi quando tocca le note più dolenti: "La democrazia appartiene all'eredità che va custodita. Scegliere i propri governanti attraverso il suffragio, partecipare alla vita pubblica, esprimere liberamente le proprie convinzioni, confidare nella legge" sono "beni" che "ogni generazione è chiamata a custodire e rafforzare". E ancora: i governanti hanno "il dovere di agire con prudenza, di riconoscere i limiti del potere che gli è stato affidato e di orientare le proprie decisioni verso il bene di tutta la comunità". "L'economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell'economia", dice ancora Leone ricordando che in Argentina c'è gente che ha lavorato una vita ed ora è in povertà, come anche ci sono persone che, nonostante abbiano uno stipendio, non arrivano a fine mese. E poi tutti quei giovani con in mano un biglietto di sola andata: "Una nazione - ha detto Prevost nel discorso alle autorità - deve chiedersi seriamente dove ha sbagliato quando i suoi giovani sono costretti ad abbandonare la loro terra per realizzare i propri sogni".
Il presidente Milei ha esordito con un tributo a Francesco (che quando era in vita aveva invece duramente criticato): "Voglio ricordare subito il nostro amato Papa Bergoglio, l'argentino più importante della nostra storia e primo Papa del Sudamerica, una figura eccezionale che ci ha ispirato tutti". Poi il presidente, citando una parabola del Vangelo, ha detto: "Vogliamo costruire un'Argentina fondata sulla roccia, non sulla sabbia", "un'unica casa per coloro che ne hanno posto le fondamenta, per noi che oggi ci viviamo e per coloro che la erediteranno".
Il Paese aspettava un Papa da 39 anni e per dodici sperava nel ritorno a casa del suo Papa argentino, Bergoglio. Il Ponteficie americano ha scelto, per il suo primo viaggio nel continente, di fare una tappa proprio in Argentina.
Per le strade si respirava un'atmosfera di festa, ma anche nelle "villas", le baraccopoli della capitale argentina, che hanno fatto sentire la loro gioia con petardi e fuochi d'artificio.
La visita a Buenos Aires, per Papa Leone, continua ancora oggi.