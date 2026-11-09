Il Papa a Milei: «L'economia sia al servizio dell'uomo»

E nel discorso alle autorità, da Leone sono arrivate parole chiare, interrotte da lunghi applausi quando tocca le note più dolenti: "La democrazia appartiene all'eredità che va custodita. Scegliere i propri governanti attraverso il suffragio, partecipare alla vita pubblica, esprimere liberamente le proprie convinzioni, confidare nella legge" sono "beni" che "ogni generazione è chiamata a custodire e rafforzare". E ancora: i governanti hanno "il dovere di agire con prudenza, di riconoscere i limiti del potere che gli è stato affidato e di orientare le proprie decisioni verso il bene di tutta la comunità". "L'economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell'economia", dice ancora Leone ricordando che in Argentina c'è gente che ha lavorato una vita ed ora è in povertà, come anche ci sono persone che, nonostante abbiano uno stipendio, non arrivano a fine mese. E poi tutti quei giovani con in mano un biglietto di sola andata: "Una nazione - ha detto Prevost nel discorso alle autorità - deve chiedersi seriamente dove ha sbagliato quando i suoi giovani sono costretti ad abbandonare la loro terra per realizzare i propri sogni".

Il presidente Milei ha esordito con un tributo a Francesco (che quando era in vita aveva invece duramente criticato): "Voglio ricordare subito il nostro amato Papa Bergoglio, l'argentino più importante della nostra storia e primo Papa del Sudamerica, una figura eccezionale che ci ha ispirato tutti". Poi il presidente, citando una parabola del Vangelo, ha detto: "Vogliamo costruire un'Argentina fondata sulla roccia, non sulla sabbia", "un'unica casa per coloro che ne hanno posto le fondamenta, per noi che oggi ci viviamo e per coloro che la erediteranno".