Trump: «Dana White capo ufficio stampa? Stavo scherzando»

White dovrebbe raggiungere oggi la Casa Bianca per incontrare Trump, dopo l'offerta shock del tycoon. Secondo indiscrezioni riportate dalla CNN, il numero uno dell'UFC avrebbe fin da subito declinato la proposta.

Ma parlare con Trump faccia a faccia oggi - anche di altro - è essenziale: White infatti intende preservare l'amicizia con il tycoon e difendere i suoi affari da una possibile vendetta presidenziale. Il capo dell'UFC e il presidente sono amici di vecchia data, da quando l'allora magnate dell'immobiliare ospitò alcuni dei primi eventi dell'UFC nelle sue proprietà. White non ha mai fatto mancare il suo sostegno al presidente e lo ha appoggiato in modo incondizionato da quando è sceso in politica.