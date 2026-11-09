Trump: «Dana White capo ufficio stampa? Stavo scherzando»
La Casa Bianca attende ancora un nuovo portavoce dopo le dimissioni lampo di Katie Zacharia.
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver solo scherzato quando, nel corso del fine settimana, ha offerto il ruolo di portavoce della Casa Bianca a Dana White, capo dell'Ultimate Fighting Championship (UFC).
"Stavo solo scherzando, ma a Dana l'idea piace molto", ha riferito ieri Trump ai giornalisti sulla pista dell'aeroporto in Florida che porta il suo nome. L'incarico di portavoce - tradizionalmente il ruolo più in vista dell'amministrazione dopo quello del presidente - è vacante da quando Katie Zacharia si è dimessa il 16 ottobre, dopo meno di una settimana dall'inizio del suo mandato.
White dovrebbe raggiungere oggi la Casa Bianca per incontrare Trump, dopo l'offerta shock del tycoon. Secondo indiscrezioni riportate dalla CNN, il numero uno dell'UFC avrebbe fin da subito declinato la proposta.
Ma parlare con Trump faccia a faccia oggi - anche di altro - è essenziale: White infatti intende preservare l'amicizia con il tycoon e difendere i suoi affari da una possibile vendetta presidenziale. Il capo dell'UFC e il presidente sono amici di vecchia data, da quando l'allora magnate dell'immobiliare ospitò alcuni dei primi eventi dell'UFC nelle sue proprietà. White non ha mai fatto mancare il suo sostegno al presidente e lo ha appoggiato in modo incondizionato da quando è sceso in politica.
"Non parliamo di politica. Parliamo di cose sciocche da maschi. Parliamo dei film di Rocky, e dei vari combattimenti che ci sono stati", aveva raccontato il campione lo scorso anno descrivendo i suoi rapporti con il tycoon, che si è regalato per il suo 80esimo compleanno degli incontri dell'UFC alla Casa Bianca.