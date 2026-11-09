Prega, digiuna, muori: le fosse comuni e la macabra liturgia del "pastore della morte"
Prometteva la salvezza, ma nella foresta di Shakahola si consumava una strage di quasi quattrocento vittime. Il processo a McKenzie ha svelato un sistema di morte e obbedienza cieca.
Prometteva la salvezza, ma nella foresta di Shakahola si consumava una strage di quasi quattrocento vittime. Il processo a McKenzie ha svelato un sistema di morte e obbedienza cieca.
SHAKAHOLA - Centonovanta bambini sono morti di fame in una remota foresta del Kenya. Sono morti per fare la volontà di Dio, così diceva Paul Nthenge McKenzie, condannato di recente dal Tribunale penale di Mombasa a 200 anni di carcere per l'omicidio di 191 persone, tutte minorenni tranne una, nell'ambito di una vicenda segnata da abusi e pratiche di digiuno forzato. La sentenza lo ha riconosciuto colpevole anche di tortura, terrorismo e radicalizzazione.
Insieme a lui, come riportato dalla Cnn, sono stati ritenuti responsabili anche altri ventotto suoi collaboratori, condannati a pene detentive comprese tra 10 e 160 anni. Per questi ultimi, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo, mentre per il predicatore i pubblici ministeri avevano inizialmente invocato la pena di morte, considerando la gravità dei crimini commessi e la totale assenza di rimorso. Altri due imputati sono deceduti nel corso del processo.
Shakahola, il macabro segreto delle fosse comuni
Tra questi nel 2023, Enos Amanya Ngala, ex capo della sicurezza di McKenzie, divenuto super testimone e accusatore nel processo appena celebrato, aveva svelato alle autorità l'esistenza delle tante fosse comuni che era stato costretto a scavare per nascondere le centinaia di vittime, se ne stimano circa quattrocento, morte per volontà del predicatore e occultate nella foresta di Shakahola, a due ore di macchina da Malindi.
La Croce Rossa del Kenya ha confermato che quattrocentodieci persone, tra cui duecentoventisette bambini, con possibili legami con il culto fondato da McKenzie sono scomparsi dal Paese, senza che i parenti conoscano niente del loro destino. «Ogni tomba che abbiamo trovato aveva almeno tre corpi» ha dichiarato James, uno degli uomini incaricati di disseppellire i cadaveri, alla Bbc «alcuni dei resti erano di bambini di poche settimane. Una volta abbiamo trovato dodici corpi di bambini in fila all'interno di una fossa. Era enorme, i corpi erano disposti come vestiti e uno sopra l'altro».
I becchini hanno anche detto che alcuni corpi avevano «mani e gambe legate e i corpi erano avvolti in lenzuola». In realtà non tutte le vittime appartenevano alla cosiddetta "setta del digiuno": si tratta anche di famigliari e conoscenti dei seguaci del pastore che venivano attirati con una scusa nella foresta di Shakahola e qui sacrificati. «Li portavamo in moto nella foresta» ha detto Salim Karisa, un altro becchino «ma era così pianificato e riservato che nessuno poteva sapere cosa succedesse lì».
Dopo la condanna del pastore McKenzie in molti si sono chiesti come sia stato possibile che le autorità locali non si fossero accorte di quanto accadeva a Shakahola, anche in considerazione del fatto che l'uomo avesse dei gravi precedenti penali alle spalle.
McKenzie, dalle prime predicazioni alla setta nella foresta
McKenzie aveva lavorato come tassista a Nairobi fino al 2003, anno in cui decise di fondare la Good News International Ministries, insieme alla prima moglie. L'uomo riuscì, anche grazie a generose donazioni, ad estendere il suo operato anche in Malindi e in altri Paesi vicini, arruolando un numero crescente di fedeli convinti che «gli Stati Uniti, la Chiesa cattolica e le Nazioni Unite fossero strumenti di Satana» e che l'assistenza sanitaria, l'istruzione e lo sport fossero da rifiutare come «degenerazioni della vita occidentale».
Nel corso degli anni, il predicatore aveva gestito una stazione televisiva chiamata Times Tv con lo scopo di diffondere i propri sermoni in Kenya e Malindi fino a che, nel 2019, dopo una serie di problemi giudiziali, decise di chiudere la chiesa e trasferirsi nella foresta di Shakahola, incoraggiando i propri seguaci a seguirlo. Qui, in un terreno di circa 800 acri, il predicatore aveva costruito una serie di villaggi, costituiti da capanni di fango e sterpaglie, a cui aveva dato dei nomi biblici quali Betlemme o Giudea.
«Lo amo ancora». Ma il figlio accusa McKenzie: «Ci costringeva a digiunare»
Shukrani, un ragazzo di ventitré anni figlio di una seguace di McKenzie, ha raccontato di essersi ammalato gravemente da piccolo e che la madre «buttava via tutte le medicine che avrei dovuto prendere perché credeva che solo Dio potesse guarirmi». Il ragazzo è stato ritrovato in fin di vita dai soccorritori, e curato a seguito dell'intervento delle autorità locali, eppure, a dispetto della propria esperienza di vita, ha dichiarato alla Bbc di credere che «McKenzie sia una brava persona che si prendeva cura di me».
Per il ragazzo «nessuno ha costretto le persone a digiunare, hanno fatto quelle scelte da sole a causa delle loro convinzioni. (…). Lo amo ancora ed è ancora il mio pastore». Di avviso contrario è il figlio dell'uomo Dan McKenzie secondo il quale il padre dovrebbe essere riconosciuto colpevole di omicidio di massa. Il ventisettenne ha anche raccontato di come quest'ultimo, fino a poco tempo prima del suo arresto, abbia costretto al digiuno anche i suoi cinque fratelli più piccoli. «Sono stati praticamente a digiuno forzato», ha raccontato il ragazzo a Newsday della Bbc, «perché ha negato loro il cibo per quasi tre giorni (…). Quando avevo dodici anni ero stato costretto a digiunare per quasi una settimana», ha raccontato Dan, ricordando anche che i seguaci lo picchiavano ferocemente per costringerlo a seguire per ore le funzioni del padre dopo aver dovuto lasciare la scuola ad appena sette anni.
Prima i bambini: il macabro ordine dei sacrifici
Convinto che bisognasse prepararsi per la fine del mondo, e il conseguente giudizio universale, McKenzie aveva continuato per anni a diffondere idee sempre più radicali nella propria comunità, arrivando a convincere i seguaci a far morire di fame i figli «per incontrare Gesù».
Un testimone ha dichiarato al processo che McKenzie voleva che tutti coloro che non rispettavano l'ordine del digiuno fossero costretti «ad andare in paradiso con calci e percosse». Era stato deciso anche un ordine in base al quale le persone dovevano morire: prima i bambini, poi le persone non sposate, e a seguire le madri e le persone anziane, mentre i leader della chiesa sarebbero stati gli ultimi ad immolarsi per Dio e a «chiudere la porta terrena».
Come riferito dalla Bbc, il giudice Diana Mochache ha detto che i seguaci di McKenzie erano convinti che l'uomo «fosse il portavoce di Gesù», e che coloro che venivano uccisi venivano «celebrati come se avessero sposato il Messia», tanto che le sepolture nella foresta venivano chiamate "matrimoni”. Un testimone ha raccontato che ad una donna che aveva appena partorito era stato vietato di allattare il figlio che era deceduto nel giro di dodici giorni.
Sei figli uccisi nella setta, ritrovati i resti di uno solo
Stephen Mwiti, di quarantotto anni, ha raccontato alla Bbc di aver perso sei figli a causa del culto e di aver trovato i resti di uno solo di essi. Sua moglie Bahati Joan era incinta quando aveva deciso di scappare con i suoi cinque figli, di età compresa tra i nove ed i sette mesi, per unirsi alla setta del predicatore McKenzie. Mwiti aveva poi scoperto che la donna aveva dato alla luce un bambino, ma che erano morti entrambi: all'uomo era stato raccontato che il bambino era stato affamato e poi ucciso per strangolamento, e che quando era morto «i membri del culto hanno applaudito e si erano rallegrati che fosse salito in cielo e avesse incontrato Gesù».
Dopo l'avvio delle indagini a carico di McKenzie, l'uomo ha poi scoperto di aver perso tutti i suoi figli, che per anni aveva cercato senza sosta mostrando le loro foto a chiunque potesse aiutarlo a ritrovarli vivi. Nel 2023, al momento dell'arresto del predicatore, Titus Katana, un ex seguace di McKenzie, aveva raccontato al Sunday Times che le persone fossero state convinte a digiunare «per raggiungere più velocemente il paradiso» e che molti bambini «fossero stati rinchiusi in capanne senza cibo o acqua. Poi li hanno avvolti in coperte e li hanno seppelliti, anche quelli che respiravano ancora». L'uomo ha anche detto che coloro che cercavano di lasciare il culto venivano marchiati come traditori e andavano incontro a delle punizioni violente.
Jonestown e Uganda, altre stragi nel nome della fede
Quella raccontata è una vicenda tragica ma non certo unica nel suo genere. Non sono mancati nel tempo altri esempi di sette religiose che hanno spinto il proprio estremismo al punto da provocare la morte dei propri adepti. Due tra i casi più famosi sono accaduti sempre in Africa: nel 1978, nella giungla della Guyana, persero la vita novecentodiciotto persone, seguaci del reverendo Jim Jones, mentre nel 2000 in Uganda morirono circa ottocento persone facenti parte del Movimento per la Restaurazione dei Dieci Comandamenti di Dio.
Nel primo caso, le vittime appartenevano al Tempio del Popolo, un movimento religioso fondato da Jones negli anni Cinquanta negli Stati Uniti, raccogliendo intorno a sé persone vulnerabili, vittime di razzismo e provenienti da ambienti disagiati.
Nel 1977, Jones si trasferì in Guyana dove fondò Jonestown, presentata come «un'utopia socialista»: una sorta di terra promessa per gli ultimi della Terra. Dopo che nel novembre del 1978, il deputato del Congresso americano Leo Ryan si era recato nella comunità per verificare le condizioni nelle quali venivano tenuti gli adepti di Jones, rimanendo ucciso insieme a tre giornalisti e ad un fuggiasco, Jones convocò una riunione urgente dei propri fedeli ordinando loro di uccidersi con una miscela di cianuro di potassio, valium e altri sedativi.
Molti bevettero questo veleno volontariamente, ma molte altre persone furono costrette ad ingerirlo sotto la minaccia dei fucili delle guardie armate. Il bilancio, come detto, fu pesantissimo e quasi mille persone persero la vita in questo modo.
Il 17 marzo del 2000 in Uganda si consumò un'autentica strage: più di ottocento persone, tra cui moltissimi bambini, morirono all'interno della chiesa di Kanungu data alle fiamme dopo che le porte e finestre erano state sbarrate per non permettere ai fedeli di fuggire.
Dopo la strage, le autorità ugandesi rinvenirono anche numerose fosse comuni piene di cadaveri che mostravano i segni di una morte violenta, per strangolamento o tramite armi da taglio. Queste uccisioni sono da riferirsi al culto del Movimento per la Restaurazione dei Dieci Comandamenti di Dio, fondato da Joseph Kibwetere, un ex leader cattolico, e Credonia Mwerinde, una sedicente veggente che, tra le altre cose, avevano convinto i propri fedeli che il 31 dicembre 1999 ci sarebbe stata la fine del mondo.
Quando la catastrofe millantata non si verificò, molte persone chiesero indietro le donazioni in denaro fatte al movimento scatenando la reazione violenta ed omicida dei due capi religiosi che non furono mai catturati né processati e di cui tuttora si ignora la fine.
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