Prega, digiuna, muori: le fosse comuni e la macabra liturgia del "pastore della morte"

Shakahola, il macabro segreto delle fosse comuni

Tra questi nel 2023, Enos Amanya Ngala, ex capo della sicurezza di McKenzie, divenuto super testimone e accusatore nel processo appena celebrato, aveva svelato alle autorità l'esistenza delle tante fosse comuni che era stato costretto a scavare per nascondere le centinaia di vittime, se ne stimano circa quattrocento, morte per volontà del predicatore e occultate nella foresta di Shakahola, a due ore di macchina da Malindi.

La Croce Rossa del Kenya ha confermato che quattrocentodieci persone, tra cui duecentoventisette bambini, con possibili legami con il culto fondato da McKenzie sono scomparsi dal Paese, senza che i parenti conoscano niente del loro destino. «Ogni tomba che abbiamo trovato aveva almeno tre corpi» ha dichiarato James, uno degli uomini incaricati di disseppellire i cadaveri, alla Bbc «alcuni dei resti erano di bambini di poche settimane. Una volta abbiamo trovato dodici corpi di bambini in fila all'interno di una fossa. Era enorme, i corpi erano disposti come vestiti e uno sopra l'altro».