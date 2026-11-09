Attacco a Cracovia, due chirurghi erano sul posto per caso: «Avevamo paura»

I medici hanno fatto ricorso a «strategie apprese»

I due chirurghi hanno spiegato di aver immediatamente messo in pratica le procedure apprese durante la loro formazione professionale. In presenza di ferite da arma da fuoco, la priorità è individuare l'origine dell'emorragia e arrestare il sanguinamento. Altrettanto importante è proteggere il paziente dall'ipotermia. Uno dei due medici, specializzato in chirurgia traumatologica, ha assunto sul posto il coordinamento degli interventi sanitari.

I chirurghi hanno inoltre voluto rendere omaggio ai numerosi medici e operatori sanitari che, appresa la notizia dell'attacco, si sono immediatamente recati negli ospedali per prestare assistenza. Li hanno definiti «eroi silenziosi», sottolineando come le strutture sanitarie fossero pronte ad accogliere anche un numero maggiore di feriti, grazie alla disponibilità di squadre di intervento sufficienti.