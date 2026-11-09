Attacco a Cracovia, due chirurghi erano sul posto per caso: «Avevamo paura»
I medici stavano pranzando con le famiglie quando hanno sentito gli spari. Sono subito intervenuti per soccorrere i feriti.
I medici stavano pranzando con le famiglie quando hanno sentito gli spari. Sono subito intervenuti per soccorrere i feriti.
CRACOVIA - Si trovavano per caso nelle vicinanze quando sono risuonati gli spari. Due chirurghi, che stavano pranzando con le rispettive famiglie in un ristorante di Cracovia, sono immediatamente accorsi per prestare soccorso alle persone colpite durante l'attacco armato di sabato sulla piazza principale della città polacca. Il loro intervento ha probabilmente contribuito a evitare conseguenze ancora più gravi.
Il professor Michal Pedziwiatr e il dottor Mateusz Wierdak hanno raccontato quanto accaduto all'agenzia di stampa polacca PAP. «Ovviamente avevamo paura, ma non ci abbiamo pensato», ha spiegato Pedziwiatr. «La paura c'era, ma siamo abituati dal nostro lavoro a operare sotto stress, quindi in qualche modo riusciamo a gestirla». Insieme ad alcuni passanti e agli agenti di polizia presenti, i due medici hanno prestato i primi soccorsi ai feriti.
I medici hanno fatto ricorso a «strategie apprese»
I due chirurghi hanno spiegato di aver immediatamente messo in pratica le procedure apprese durante la loro formazione professionale. In presenza di ferite da arma da fuoco, la priorità è individuare l'origine dell'emorragia e arrestare il sanguinamento. Altrettanto importante è proteggere il paziente dall'ipotermia. Uno dei due medici, specializzato in chirurgia traumatologica, ha assunto sul posto il coordinamento degli interventi sanitari.
I chirurghi hanno inoltre voluto rendere omaggio ai numerosi medici e operatori sanitari che, appresa la notizia dell'attacco, si sono immediatamente recati negli ospedali per prestare assistenza. Li hanno definiti «eroi silenziosi», sottolineando come le strutture sanitarie fossero pronte ad accogliere anche un numero maggiore di feriti, grazie alla disponibilità di squadre di intervento sufficienti.
Il sindaco di Cracovia, Lukasz Gibala, ha annunciato, secondo quanto riferito dalla PAP, che i poliziotti e i medici intervenuti dopo l'attacco saranno insigniti della decorazione «Honoris Gratia», un riconoscimento per i servizi resi alla città.
Il bilancio dell'attacco, avvenuto sabato sulla piazza del mercato Rynek Glowny, è di sei morti e quindici feriti ancora ricoverati in ospedale. Tra le vittime figurano anche due cittadini stranieri: una persona proveniente dal Regno Unito e una cittadina austriaca. Dei quindici pazienti tuttora ospedalizzati, quattordici sono in condizioni stabili, mentre un agente di polizia versa in gravi condizioni. L'aggressore, un 24enne che aveva aperto il fuoco sulla piazza, è nel frattempo deceduto a causa delle ferite riportate.