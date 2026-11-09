Il fratello di Orbán è stato fermato per traffico di esseri umani

L'operazione, condotta dalla Polizia investigativa nazionale (NNI) e dall'Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni (NVVH), ha riguardato anche diverse perquisizioni domiciliari. Le autorità hanno promesso ulteriori dettagli sulle accuse nel pomeriggio.

Secondo il portale Telex, questa mattina gli uomini del Centro antiterrorismo (TEK) sono intervenuti in un immobile a Fótliget riconducibile a una società di Áron Orbán. L'operazione è stata confermata da fonti vicine all'imprenditore, che tuttavia non hanno saputo confermare il suo eventuale fermo. Anche la presidente dell'NVVH, Anna Unger, ha confermato al giornale che l'ufficio ha compiuto nuove attività investigative nel caso che coinvolge il fratello dell'ex premier, senza fornire ulteriori dettagli.