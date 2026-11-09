Teddy Riner in corsa per l'Eliseo

Dicendosi «né di destra né di sinistra», l'atleta originario della Guadalupa aspira a diventare un «presidente che unisce», in un Paese lacerato dalle divisioni e una campagna elettorale al momento dominata dall'estrema destra di Marine Le Pen (Rassemblement National) e l'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise).

In un video sui social, l'aspirante successore di Emmanuel Macron per undici volte campione del mondo si rivolge poi direttamente ai connazionali: «Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027». E ancora: «So cosa diranno di me: 'È un pazzo. Non appartiene all'ambiente. Non conosce i codici. Non ha mai fatto politica'... Se rifiutarsi di abbassare la testa e rifiutare il caos fa di me un pazzo, allora sì, è così, sono totalmente pazzo».