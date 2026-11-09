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FRANCIA

Teddy Riner in corsa per l'Eliseo

La candidatura del judoka introduce una nuova dinamica in un panorama elettorale dominato dagli estremi di Le Pen e Mélenchon.
Teddy Riner in corsa per l'Eliseo
IMAGO / PRESSE SPORTS
Fonte Ats Ans
di Redazione
Teddy Riner in corsa per l'Eliseo
La candidatura del judoka introduce una nuova dinamica in un panorama elettorale dominato dagli estremi di Le Pen e Mélenchon.

PARIGI - Un campione olimpico all'Eliseo? A sei mesi dalle elezioni presidenziali del 2027 il judoka Teddy Riner, tra le personalità più popolari di Francia, annuncia a sorpresa la sua candidatura alla poltrona più importante del Paese.

«Mi candido per dimostrare che la Francia può rialzarsi», ha dichiarato il trentasettenne cinque volte campione alle Olimpiadi, intervistato dal quotidiano Le Parisien.

Dicendosi «né di destra né di sinistra», l'atleta originario della Guadalupa aspira a diventare un «presidente che unisce», in un Paese lacerato dalle divisioni e una campagna elettorale al momento dominata dall'estrema destra di Marine Le Pen (Rassemblement National) e l'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise).

In un video sui social, l'aspirante successore di Emmanuel Macron per undici volte campione del mondo si rivolge poi direttamente ai connazionali: «Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027». E ancora: «So cosa diranno di me: 'È un pazzo. Non appartiene all'ambiente. Non conosce i codici. Non ha mai fatto politica'... Se rifiutarsi di abbassare la testa e rifiutare il caos fa di me un pazzo, allora sì, è così, sono totalmente pazzo».

Riner si dice preoccupato per una Francia che «crolla sotto il peso del debito» e indignato nel vedere «un padre o una madre di famiglia stringere i denti mentre riempiono il carrello della spesa». Lamenta la scomparsa dell'«autorità dello Stato» di fronte ai «delinquenti», ma critica anche la «pesante burocrazia» nella seconda economia della zona euro e il fatto che «si possa stroncare il futuro di un giovane solo perché non ha le conoscenze giuste, il cognome giusto o il colore della pelle giusto».

«Il rischio sarebbe rassegnarsi»
Parole pronunciate proprio mentre sui media francesi rimbalzava l'ultima intervista di Marine Le Pen all'emittente americana Cbs, secondo cui in Francia «non esistono discriminazioni», il «Paese meno razzista al mondo».

«La lotta - assicura il campione di judo nel video davanti a una libreria, in camicia bianca e giacca scura - ha sempre fatto parte di me. So cosa significa combattere, cadere e rialzarsi sempre». Colosso di oltre 2 metri per 140 kg, Riner spiega di voler comunque proseguire la propria carriera sportiva e partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 «se l'incarico lo permette e se i francesi mi autorizzeranno».

La sua decisione di candidarsi, ha precisato, risale ai Giochi Olimpici di Paris 2024, quando ha «visto tutto un Paese riunirsi, fiero e felice, per poi dividersi qualche settimana dopo...» Riner fa sul serio: anche «se i candidati sono già parecchi», dice di voler «andare fino in fondo». «L'unico rischio che vedo oggi - avverte - è rassegnarsi a dover scegliere tra due possibilità, entrambe estreme».

Le Pen in testa nei sondaggi
Il rivale di centrodestra Edouard Philippe (Horizons), ha espresso ammirazione per l'annuncio di Riner, ironizzando poi sul fatto che si tratta di un «candidato di peso». Per Erwan Lestrohan, dell'istituto di sondaggi Odoxa, sebbene il judoka sia molto popolare «questo capitale di simpatia non si tradurrà necessariamente in capitale elettorale». Gli elettori compiono le proprie scelte in base alla capacità di gestire il potere d'acquisto, le questioni internazionali o l'istruzione. «Altrettanti temi sui quali Teddy Riner rappresenta, per i francesi, un'incognita».

Intanto Le Pen e Mélenchon continuano a volare nelle intenzioni di voto. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Odoxa per RTL e M6, il ballottaggio presidenziale vedrebbe una sfida tra la candidata di estrema destra (al primo posto, con 34-36% delle preferenze) e i candidato di estrema sinistra, tra il 18 e il 19%. Entrambi in aumento di due punti rispetto al precedente sondaggio di ottobre.

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