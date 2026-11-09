Hegseth sotto accusa, il Congresso si spacca sulla guerra in Iran
Le divisioni interne ai repubblicani e il recente esito elettorale complicano la sua posizione e la tenuta della maggioranza.
Le divisioni interne ai repubblicani e il recente esito elettorale complicano la sua posizione e la tenuta della maggioranza.
WASHIGTON - Alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti è stata presentata una richiesta di impeachment contro il ministro della Difesa Pete Hegseth. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha illustrato in aula le accuse rivolte al ministro per il suo operato nella guerra in Iran. Al centro della contestazione c'è l'invio delle forze armate statunitensi in combattimento contro la Repubblica Islamica senza l'autorizzazione del Congresso.
La richiesta potrebbe portare a una votazione alla Camera già questa settimana. Se la maggioranza dei deputati voterà a favore dell'impeachment, il caso passerà al Senato, che dovrà esaminarlo e decidere se rimuovere Hegseth dall'incarico. Per farlo, sarà necessaria una maggioranza dei due terzi.
Hegseth annuncia una conferenza stampa
Hegseth, che l'amministrazione statunitense definisce ministro della Guerra, è sottoposto a crescenti pressioni dopo la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato di una settimana fa. Il ministro ha annunciato una conferenza stampa per martedì, alle 14.00 (ora svizzera). Secondo quanto riportato dai media, sarà la sua prima conferenza stampa al Pentagono da maggio.
«Non temo l'impeachment»
Hegseth ha dichiarato di non temere la procedura di impeachment e di condividere la posizione del presidente Donald Trump: se fosse necessario, rifarebbe tutto ciò che è stato fatto nell'ambito della guerra contro l'Iran.
«Una decisione non deve necessariamente essere popolare per essere necessaria», ha affermato il ministro, aggiungendo che Trump «ha il controllo della situazione, qualunque strada decida di intraprendere».
Hegseth ha poi difeso con forza l'operato dell'amministrazione e delle forze armate statunitensi: «Non potrei essere più orgoglioso di ciò che il nostro presidente ha realizzato, delle decisioni che ha preso, delle scelte coraggiose che ha compiuto, dell'audacia dei nostri vertici militari e della competenza e del coraggio dei soldati sul campo».
Il ministro ha inoltre respinto le contestazioni rivolte alle operazioni militari: «Pertanto, se qualcuno vuole contestare operazioni come 'Epic Fury', 'Rough Rider' o la cattura di Nicolás Maduro, sta contestando le truppe e i risultati che hanno ottenuto».
Finora, tuttavia, il presidente Donald Trump ha continuato a sostenere il suo ministro. Entrambi si sono distinti per la loro retorica bellica. Alla fine di febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno avviato la guerra contro l'Iran. Trump giustifica il conflitto sostenendo che Teheran non debba mai entrare in possesso di un'arma nucleare.
Quali sono le probabilità di un impeachment?
Resta da capire se Hegseth rischi davvero di essere rimosso dall'incarico, il cui mandato regolare scade nel gennaio 2029. Attualmente i repubblicani conservano una maggioranza risicatissima sia alla Camera dei rappresentanti sia al Senato. Di recente, però, alcuni esponenti del partito hanno più volte votato insieme ai democratici.
La sconfitta alle elezioni di metà mandato, circa una settimana fa, potrebbe inoltre aver alimentato il malcontento tra i repubblicani che non sono stati rieletti e che perderanno il proprio seggio al Congresso. Non è però escluso che la richiesta di Massie venga respinta già alla Camera o che la procedura si concluda con un'assoluzione al Senato.
Nel fine settimana, il deputato repubblicano French Hill non ha escluso la possibilità di votare a favore dell'impeachment. «Voglio seguire il dibattito per vedere se giustifica una procedura di impeachment», ha dichiarato all'emittente CBS.
A gennaio si insedierà il nuovo Congresso, nel quale i democratici avranno la maggioranza in entrambe le camere. Resta inoltre da chiarire se la procedura potrà proseguire nella nuova legislatura o se dovrà essere avviata nuovamente da capo.
La faida tra Trump e Massie
È insolito che sia proprio un repubblicano a promuovere una procedura di impeachment contro un ministro della propria amministrazione. Massie, tuttavia, è da tempo in conflitto con Trump, nonostante entrambi appartengano allo stesso partito.
Il deputato ha avuto un ruolo determinante nel costringere il Congresso a rendere pubblici i fascicoli delle indagini sul criminale sessuale Jeffrey Epstein. Trump aveva cercato di impedirne la divulgazione, ma alla fine si era piegato al voto del Parlamento.
Massie puntava a conservare il proprio seggio anche nella nuova legislatura, ma Trump ha fatto campagna contro di lui, sostenendo un altro candidato repubblicano alle primarie del partito. Quest'ultimo ha poi ottenuto la candidatura alle elezioni di metà mandato nel collegio di Massie, in Kentucky.