Hegseth sotto accusa, il Congresso si spacca sulla guerra in Iran

Hegseth annuncia una conferenza stampa

Hegseth, che l'amministrazione statunitense definisce ministro della Guerra, è sottoposto a crescenti pressioni dopo la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato di una settimana fa. Il ministro ha annunciato una conferenza stampa per martedì, alle 14.00 (ora svizzera). Secondo quanto riportato dai media, sarà la sua prima conferenza stampa al Pentagono da maggio.

«Non temo l'impeachment»

Hegseth ha dichiarato di non temere la procedura di impeachment e di condividere la posizione del presidente Donald Trump: se fosse necessario, rifarebbe tutto ciò che è stato fatto nell'ambito della guerra contro l'Iran.