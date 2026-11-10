Vittime di abusi denunciano: «Non siamo stati ricevuti dal Papa»

Il Vaticano ha precisato in una nota che le cinque vittime convocate per l'incontro di ieri con il Papa sono state individuate e selezionate dalla Chiesa locale, come già avvenuto in occasione di altri viaggi apostolici di Papa Francesco. "A loro e alle altre vittime che non è stato possibile incontrare - conclude la nota - il Papa ha espresso la propria vicinanza e l'impegno a rafforzare le misure di tutela, benessere, accoglienza e accompagnamento all'interno della Chiesa".