Vittime di abusi denunciano: «Non siamo stati ricevuti dal Papa»
Diverse associazioni esprimono delusione per l'esclusione dall'incontro con il Pontefice durante la sua visita in Argentina.
BUENOS AIRES - Vittime di abusi in ambito ecclesiastico hanno denunciato di non essere state ricevute dal Papa in occasione della sua visita in Argentina nonostante ne avessero fatto richiesta.
Tra i gruppi che hanno espresso scontento per la mancata convocazione - riferisce l'agenzia spagnola EFE - figura un gruppo di ex "numerarie ausiliarie" dell'Opus Dei vittime di reati di tratta di persone e servitù forzata.
"Chiediamo a Papa Leone XIV di riceverci", "vogliamo giustizia" e "vogliamo che il Papa ci ascolti": sono alcuni dei messaggi lanciati da una quindicina di queste donne in un video diffuso sui canali social dell'organizzazione internazionale Ending Clergy Abuse (Eca).
Allo stesso modo - si segnala - sarebbero rimaste escluse dalla riunione con il Pontefice le vittime dell'istituto religioso Antonio Próvolo di Mendoza dove - tra il 2005 e il 2016 - decine di minori con disabilità uditiva hanno subito abusi.
Il Vaticano ha precisato in una nota che le cinque vittime convocate per l'incontro di ieri con il Papa sono state individuate e selezionate dalla Chiesa locale, come già avvenuto in occasione di altri viaggi apostolici di Papa Francesco. "A loro e alle altre vittime che non è stato possibile incontrare - conclude la nota - il Papa ha espresso la propria vicinanza e l'impegno a rafforzare le misure di tutela, benessere, accoglienza e accompagnamento all'interno della Chiesa".
Il Pontefice si trova attualmente in visita in Argentina. Oggi si sposterà dalla capitale a Cordoba, a circa 700 chilometri da Buenos Aires, dove celebrerà la messa e incontrerà vescovi, sacerdoti e religiosi.