Harry e Meghan al Parlamento
La coppia reale sostiene un'iniziativa europea dedicata alla sicurezza dei minori nel digitale.
La coppia reale sostiene un'iniziativa europea dedicata alla sicurezza dei minori nel digitale.
BRUXELLES - Il principe Harry e Meghan Markle sono oggi al Parlamento europeo a Bruxelles per partecipare all'inaugurazione del "Lost Screen Memorial". I duchi di Sussex hanno sfilato sul tappeto rosso dell'ingresso cerimoniale, sotto gli occhi e le fotocamere dei numerosi cronisti presenti, senza rilasciare dichiarazioni.
La mostra, ospitata dall'eurodeputato spagnolo Antonio López-Istúriz White (PPE), rende omaggio ai minori che hanno perso la vita in seguito a danni subiti attraverso i social media, offrendo al contempo una voce alle loro famiglie.
Il discorso di apertura è stato affidato alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. L'iniziativa porta le testimonianze di queste famiglie al centro del dibattito europeo sulla protezione dei minori online, in un contesto che vede discussioni su un futuro "EU Kids Act" e sull'attuazione dell'"EU AI Act".
Tra le organizzazioni della società civile invitate a condividere la propria esperienza figurano, tra le altre, la fondazione spagnola Anar, Telefono Azzurro, la European Association for Digital Transition, la svedese World Childhood Foundation, la 5Rights Foundation e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).