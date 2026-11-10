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«Gli hacker potrebbero colpire gli elettrodomestici»

L'Enisa esorta l'UE a investire in cybersicurezza per proteggere i dispositivi interconnessi di uso quotidiano.
«Gli hacker potrebbero colpire gli elettrodomestici»
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Fonte Ats Ans
di Redazione
«Gli hacker potrebbero colpire gli elettrodomestici»
L'Enisa esorta l'UE a investire in cybersicurezza per proteggere i dispositivi interconnessi di uso quotidiano.

BRUXELLES - Dopo i recenti attacchi ai frigoriferi dei supermercati, gli elettrodomestici connessi a internet o i router domestici potrebbero essere i prossimi bersagli. Lo ha dichiarato all'Afp il responsabile della cybersicurezza dell'Ue, l'Enisa, esortando l'Europa a investire di più per contrastare le crescenti minacce informatiche.

Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell'Enisa, non ha invece commentato l'affermazione della Francia secondo cui ci sarebbe l'Iran dietro l'attacco ai congelatori. Ma ha affermato che è noto che «attori legati allo Stato» cinesi, iraniani, nordcoreani e russi prendono di mira l'Europa.

SVIZZERA
«Gli hacker possono colpire anche te»

«Tutti gli incidenti possono essere evitati, ma la questione è se siamo disposti a investire per farlo», ha dichiarato Lepassaar. «La sicurezza informatica non è a buon mercato». Deve inoltre essere prevista fin dalla fase di progettazione dei prodotti interconnessi, che ormai sono ovunque, comprese le nostre cucine o le nostre camere da letto, ha precisato. In questo contesto, la sicurezza informatica è fondamentale, ha spiegato ancora Lepassaar, che oggi ha presentato il rapporto biennale della sua agenzia, con sede ad Atene.

Uno degli scenari peggiori potrebbe essere la perdita di servizi essenziali: «l'intervento della polizia, quello dei vigili del fuoco, il funzionamento degli ospedali, i mezzi di trasporto sono tutti elementi da cui dipendiamo affinché tutto funzioni bene, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7... E se non funzionassero, ne subiremmo le conseguenze immediate».

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