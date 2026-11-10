«Gli hacker potrebbero colpire gli elettrodomestici»

«Tutti gli incidenti possono essere evitati, ma la questione è se siamo disposti a investire per farlo», ha dichiarato Lepassaar. «La sicurezza informatica non è a buon mercato». Deve inoltre essere prevista fin dalla fase di progettazione dei prodotti interconnessi, che ormai sono ovunque, comprese le nostre cucine o le nostre camere da letto, ha precisato. In questo contesto, la sicurezza informatica è fondamentale, ha spiegato ancora Lepassaar, che oggi ha presentato il rapporto biennale della sua agenzia, con sede ad Atene.

Uno degli scenari peggiori potrebbe essere la perdita di servizi essenziali: «l'intervento della polizia, quello dei vigili del fuoco, il funzionamento degli ospedali, i mezzi di trasporto sono tutti elementi da cui dipendiamo affinché tutto funzioni bene, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7... E se non funzionassero, ne subiremmo le conseguenze immediate».