Ueno Bank, il 93% dei risparmiatori è già stato rimborsato
La maggior parte dei clienti ha già ricevuto un anticipo sui propri depositi dopo il crack dell’istituto.
La maggior parte dei clienti ha già ricevuto un anticipo sui propri depositi dopo il crack dell’istituto.
ASUNCION - La Banca centrale del Paraguay (Bcp) ha annunciato che il 93,1% dei risparmiatori che avevano depositi presso Ueno Bank prima del crack dell'istituto e che hanno diritto al fondo di garanzia ha già ricevuto un anticipo sui propri risparmi.
Tra venerdì 6 e lunedì 9 novembre, riferisce il portale Abc Color, sono stati accreditati fondi su 1.738.804 conti, per un totale di circa 285 milioni di franchi (2.125 miliardi di guaraní). I pagamenti proseguiranno fino a domani mercoledì 11 novembre, termine previsto dalla legge.
Secondo i dati diffusi dai responsabili del Fondo di garanzia dei depositi della Bcp, è iniziata anche la liquidazione per un terzo gruppo di clienti: quelli con rate di prestiti ancora da pagare e i depositanti con somme superiori a 40 salari minimi. Per questa categoria sono stati abilitati 540.609 conti, per un valore complessivo di circa 162 milioni di euro (1.130 miliardi di guaraní).
Il restante 7% degli aventi diritto, composto soprattutto da clienti con depositi superiori a 17.400 euro (121,76 milioni di guaraní), dovrebbe ricevere l'accredito tra martedì e mercoledì. Nel gruppo rientrano anche i titolari di conti bloccati o ancora in fase di verifica, quelli privi di un conto presso un'altra banca e i depositi in certificati di risparmio.