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Ueno Bank, il 93% dei risparmiatori è già stato rimborsato

La maggior parte dei clienti ha già ricevuto un anticipo sui propri depositi dopo il crack dell’istituto.
Ueno Bank, il 93% dei risparmiatori è già stato rimborsato
IMAGO / ZUMA Press
Fonte Ats Ans
di Redazione
Ueno Bank, il 93% dei risparmiatori è già stato rimborsato
La maggior parte dei clienti ha già ricevuto un anticipo sui propri depositi dopo il crack dell’istituto.

ASUNCION - La Banca centrale del Paraguay (Bcp) ha annunciato che il 93,1% dei risparmiatori che avevano depositi presso Ueno Bank prima del crack dell'istituto e che hanno diritto al fondo di garanzia ha già ricevuto un anticipo sui propri risparmi.

Tra venerdì 6 e lunedì 9 novembre, riferisce il portale Abc Color, sono stati accreditati fondi su 1.738.804 conti, per un totale di circa 285 milioni di franchi (2.125 miliardi di guaraní). I pagamenti proseguiranno fino a domani mercoledì 11 novembre, termine previsto dalla legge.

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Secondo i dati diffusi dai responsabili del Fondo di garanzia dei depositi della Bcp, è iniziata anche la liquidazione per un terzo gruppo di clienti: quelli con rate di prestiti ancora da pagare e i depositanti con somme superiori a 40 salari minimi. Per questa categoria sono stati abilitati 540.609 conti, per un valore complessivo di circa 162 milioni di euro (1.130 miliardi di guaraní).

Il restante 7% degli aventi diritto, composto soprattutto da clienti con depositi superiori a 17.400 euro (121,76 milioni di guaraní), dovrebbe ricevere l'accredito tra martedì e mercoledì. Nel gruppo rientrano anche i titolari di conti bloccati o ancora in fase di verifica, quelli privi di un conto presso un'altra banca e i depositi in certificati di risparmio.

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