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Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

La condanna del Tribunale penale federale. Disposta anche l’espulsione per dieci anni.
Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
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di Andrea QuadroniGiornalista
Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
La condanna del Tribunale penale federale. Disposta anche l’espulsione per dieci anni.

BELLINZONA - Sei anni e tre mesi di detenzione. È la condanna decisa dalla Corte del Tribunale penale federale di Bellinzona, presieduta dalla giudice Francesca Bergomi nei confronti di un 59enne italiano, residente nel canton Argovia, ritenuto colpevole di essere stato per quasi vent’anni un punto di riferimento logistico e finanziario in Svizzera per la ’ndrangheta. La Corte ne ha inoltre disposto l’espulsione per dieci anni.

Uomo chiave della cosca Anello-Fruci
Confermata la richiesta di pena del procuratore federale Sergio Mastroianni. Nato e cresciuto in Calabria, ma residente nel Canton Argovia, il 59enne era alla sbarra con l’accusa di aver fatto parte della cosca Anello-Fruci, legata alla locale di Fino Mornasco (comune in provincia di Como) e coordinata con quella di Giffone, dal 2001 al 2020.

Il metodo mafioso
Il Ministero pubblico della Confederazione aveva contestato al 59enne il trasporto di denaro in Italia, un ruolo di intermediario nel traffico di droga e il sostegno ad attività illegali legate ad armi e munizioni. Secondo la Corte, l’uomo ha fatto ricorso al metodo mafioso per riscuotere crediti e tangenti, con condotte di sopraffazione e coercizione psicologica e facendo leva sul potere intimidatorio dell’organizzazione. Confermata anche l’accusa di ricettazione. È stato invece prosciolto dall’accusa di importazione, acquisto e deposito di monete false.

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Il capo clan non gli portava droga, ma formaggio e salame: la difesa chiede l'assoluzione

Atteggiamento di scarsa collaborazione
Il quadro probatorio è stato definito «coerente e convergente». I collaboratori di giustizia italiani hanno chiamato in causa l’imputato e le loro dichiarazioni sono state ritenute attendibili. Diverso, invece, il giudizio sulle dichiarazioni dell’imputato, considerate «vaghe e imprecise» e spesso accompagnate da espressioni come «stavo scherzando» o «non ricordo». Per la Corte, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento di scarsa collaborazione anche durante il dibattimento.

Il ruolo nell’associazione criminale
La Corte ha riconosciuto, «senza alcun dubbio», un coinvolgimento attivo dell’imputato nell’associazione criminale, manifestatosi in diverse forme. «Ha fornito al clan un supporto costante e concreto, mettendosi a disposizione dei suoi membri, offrendo aiuto logistico e accompagnandoli nei loro spostamenti. Si è inoltre adoperato per soddisfare numerose loro richieste». Per esempio, secondo la Corte, «era una persona alla quale ci si rivolgeva anche per riscuotere somme di denaro attraverso metodi intimidatori».

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Al via il processo contro l'uomo della 'Ndrangheta

Legami stretti con i vertici del clan
Per la Corte, è stato dimostrato che l’uomo si era messo completamente a disposizione del sodalizio mafioso. Aveva stretti legami con i vertici indiscussi del clan e godeva della loro piena fiducia. Fin dal suo arrivo in Svizzera, in giovane età, «aveva mantenuto contatti con persone appartenenti alla criminalità».

Non un aiuto occasionale, ma un’adesione consapevole
Non si trattava dunque di una persona che prestava aiuto solo occasionalmente, «ma di una persona inserita nella struttura organizzativa. Aveva fatto proprie le regole comportamentali delle associazioni mafiose, fornendo un contributo continuativo, stabile e consapevole al sodalizio criminale».

DOSSIER
La Svizzera e la mafia: un rapporto che dura da 50 anni

La maxioperazione "Imponimento"
La vicenda è collegata all’operazione "Imponimento", una vasta indagine contro la ’ndrangheta e, in particolare, contro la cosca Anello-Fruci. Avviata nel luglio 2020 con un’azione coordinata tra Italia e Svizzera, l’operazione ha portato all’arresto di 75 persone, tra cui una fermata anche in Ticino e poi estradata in Italia, e ha coinvolto complessivamente oltre 150 indagati.

La richiesta di pena: sei anni e tre mesi
Nella requisitoria, l’accusa aveva sottolineato il radicamento della mafia calabrese nel Paese e il ruolo dell’imputato come intermediario nei traffici di droga e armi. Secondo il procuratore, le conversazioni intercettate e il comportamento discreto dell’uomo avrebbero dimostrato la sua consapevolezza delle attività criminali. L’accusa aveva chiesto una pena di sei anni e tre mesi.

La difesa: «Il capoclan non gli portava droga, ma formaggio e salame»
La difesa aveva respinto le accuse, sostenendo che il 59enne avesse sempre mantenuto una netta distanza dalla ’ndrangheta e che non vi fossero prove sufficienti del suo coinvolgimento. I rapporti con il presunto capoclan sarebbero stati occasionali e limitati a gesti di cortesia. L’avvocato aveva inoltre contestato le ricostruzioni degli incontri tra affiliati e dei presunti traffici di droga, sostenendo che dalla Calabria fossero arrivati invece prodotti alimentari. Aveva infine respinto l’ipotesi di riciclaggio di denaro in Liechtenstein e chiesto l’assoluzione.

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