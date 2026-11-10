Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Atteggiamento di scarsa collaborazione

Il quadro probatorio è stato definito «coerente e convergente». I collaboratori di giustizia italiani hanno chiamato in causa l’imputato e le loro dichiarazioni sono state ritenute attendibili. Diverso, invece, il giudizio sulle dichiarazioni dell’imputato, considerate «vaghe e imprecise» e spesso accompagnate da espressioni come «stavo scherzando» o «non ricordo». Per la Corte, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento di scarsa collaborazione anche durante il dibattimento.

Il ruolo nell’associazione criminale

La Corte ha riconosciuto, «senza alcun dubbio», un coinvolgimento attivo dell’imputato nell’associazione criminale, manifestatosi in diverse forme. «Ha fornito al clan un supporto costante e concreto, mettendosi a disposizione dei suoi membri, offrendo aiuto logistico e accompagnandoli nei loro spostamenti. Si è inoltre adoperato per soddisfare numerose loro richieste». Per esempio, secondo la Corte, «era una persona alla quale ci si rivolgeva anche per riscuotere somme di denaro attraverso metodi intimidatori».