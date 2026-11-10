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Fuga da Buenos Aires: l’ex Br Bertulazzi svanisce dai domiciliari

Era un passo dall'estradizione, l'Interpol era pronta a riportarlo in Italia
Fuga da Buenos Aires: l’ex Br Bertulazzi svanisce dai domiciliari
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Fonte Ats Ans / Ludovico Mori
di Redazione
Fuga da Buenos Aires: l’ex Br Bertulazzi svanisce dai domiciliari
Era un passo dall'estradizione, l'Interpol era pronta a riportarlo in Italia

BUENOS AIRES - L'ex Br Leonardo Bertulazzi, di 74 anni, è scappato dagli arresti domiciliari in cui si trovava a Buenos Aires. Lo ha confermato all'ANSA il suo avvocato, Rodolfo Yanzon. La Direzione Generale dell'Intelligence Criminale ha emesso un allarme urgente per rintracciarlo immediatamente.

Bertulazzi si trovava agli arresti domiciliari in un appartamento nel quartiere San Telmo, nel centro di Buenos Aires. Dopo la revoca del suo status di rifugiato, è riuscito a sottrarsi alle autorità e a fuggire, dando immediatamente il via a una caccia all'uomo a livello nazionale.

Prima della fuga, la giustizia argentina aveva respinto anche l'ultimo ricorso contro l'estradizione - che questa volta aveva presentato per motivi di salute - e l'Interpol, secondo quanto riferisce lo stesso Yanzon, era già pronta a prelevare l'ex Br per portarlo in Italia.

«La legge argentina stabilisce chiaramente che, per motivi di salute, qualora le condizioni di una persona non lo consentano, quest'ultima non può essere trasferita. Si tratta di uno dei presupposti in base ai quali un'estradizione può essere sospesa», ha tuttavia sottolineato il difensore. «Leonardo non godeva di buona salute e, durante la detenzione nel corso di questo procedimento, è stato colpito per tre volte da un ictus», ha riferito Yanzon. «L'ultimo accertamento a cui è stato sottoposto risale allo scorso venerdì 6 novembre, presso il centro per l'epilessia dell'ospedale Ramón Mejía. Gli è stato prescritto un ciclo di cure della durata di due mesi e sono stati disposti alcuni esami medici; il primo di questi, un elettroencefalogramma, era stato fissato per il 27 novembre». «Questa era la situazione quando ne ho informato Bertulazzi; lui indubbiamente ha preso una decisione difficile - quella di fuggire - che io accolgo ad ogni modo con favore dato che il giudice che si occupa del caso, Maria Servini de Cubria, non è stata all'altezza della situazione», ha concluso Yanzon.

Bertulazzi è stato condannato in via definitiva a 27 anni per il sequestro dell'industriale Pietro Costa e per banda armata. È stato arrestato nel 2024 dopo 44 anni di latitanza in Sudamerica.

Negli anni '70 faceva parte della colonna genovese delle Brigate Rosse e ha partecipato al sequestro dell'ingegnere Pietro Costa, la cui famiglia pagò un miliardo di lire di riscatto. Somma che servì ai Br per acquistare l'appartamento di via Montalcini a Roma che l'anno successivo diventerà la prigione di Aldo Moro.

Arrestato una prima volta nel 2002, Bertulazzi era stato liberato da parte di un tribunale dell'Argentina, poiché il Paese non consente l'estradizione nei casi di condanna di un imputato in contumacia. Buenos Aires nel frattempo aveva concesso al terrorista lo status di rifugiato politico, poi revocato nel 2024 sotto il governo di Javier Milei.

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