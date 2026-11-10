Fuga da Buenos Aires: l’ex Br Bertulazzi svanisce dai domiciliari

Prima della fuga, la giustizia argentina aveva respinto anche l'ultimo ricorso contro l'estradizione - che questa volta aveva presentato per motivi di salute - e l'Interpol, secondo quanto riferisce lo stesso Yanzon, era già pronta a prelevare l'ex Br per portarlo in Italia.

«La legge argentina stabilisce chiaramente che, per motivi di salute, qualora le condizioni di una persona non lo consentano, quest'ultima non può essere trasferita. Si tratta di uno dei presupposti in base ai quali un'estradizione può essere sospesa», ha tuttavia sottolineato il difensore. «Leonardo non godeva di buona salute e, durante la detenzione nel corso di questo procedimento, è stato colpito per tre volte da un ictus», ha riferito Yanzon. «L'ultimo accertamento a cui è stato sottoposto risale allo scorso venerdì 6 novembre, presso il centro per l'epilessia dell'ospedale Ramón Mejía. Gli è stato prescritto un ciclo di cure della durata di due mesi e sono stati disposti alcuni esami medici; il primo di questi, un elettroencefalogramma, era stato fissato per il 27 novembre». «Questa era la situazione quando ne ho informato Bertulazzi; lui indubbiamente ha preso una decisione difficile - quella di fuggire - che io accolgo ad ogni modo con favore dato che il giudice che si occupa del caso, Maria Servini de Cubria, non è stata all'altezza della situazione», ha concluso Yanzon.