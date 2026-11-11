«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

«Ho potuto tornare a fare la mamma»

La svolta, almeno parziale, arriva con l'intervento di una rete di assistenza che comprende Ingrado, uno psichiatra e gli infermieri specializzati in salute mentale a domicilio. È soprattutto l'intervento di questi ultimi, racconta, a cambiare la quotidianità del figlio e della famiglia. «Da quando ci sono loro, io ho potuto tornare a fare la mamma». «Ero la sua psicologa, la sua infermiera, quella che lo accompagnava. Dovevo tenere in mano tutto», spiega. Oggi, invece, può vivere un rapporto diverso con il figlio. «Lo accolgo per il pranzo, magari andiamo a bere un caffè. Facciamo le cose normali che fanno mamma e figlio».

Il lavoro degli infermieri non consiste soltanto nella gestione delle cure. Aiutano il ragazzo a riordinare l'appartamento, a prendersi cura degli spazi in cui vive e lo accompagnano agli appuntamenti quando non riesce ad affrontarli da solo. I risultati, sostiene la madre, si vedono. «Abbiamo fatto veramente dei bei passi avanti». Come già riferito dall'infermiera psichiatrica, il giovane ha interrotto il consumo di oppiacei, ridotto quello di altre sostanze e abbandonato il consumo per via endovenosa. Ha inoltre iniziato a seguire con maggiore regolarità la terapia farmacologica. E inizia a immaginare un futuro diverso. «Ha obiettivi nella sua vita. Parla di un domani, di voler avere una famiglia, un lavoro, una casa. Vorrebbe una vita normale».