Consegne a domicilio, chi paga il prezzo più caro?

Just Eat taglia oltre la metà dei posti di lavoro

Tutto parte dall'annuncio del 9 novembre: Just Eat ha comunicato la soppressione di 373 rapporti di lavoro in Svizzera, pari a circa il 53% dei 700 corrieri impiegati. I tagli riguardano sia il personale assunto direttamente sia i lavoratori interinali.

L'azienda ha giustificato la riorganizzazione con la necessità di una maggiore flessibilità e con la crescente pressione della concorrenza. Una spiegazione che non convince i sindacati Unia e syndicom, preoccupati per il rischio di un passaggio a forme di falsa indipendenza. Le due organizzazioni chiedono quindi un intervento delle autorità.