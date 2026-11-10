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Consegne a domicilio, chi paga il prezzo più caro?

Dopo l'annuncio di 373 tagli da parte di Just Eat in Svizzera, il gruppo PS-GISO e FA accende i riflettori sui rischi della gig economy e sulle condizioni di lavoro dei corrieri. Un'interrogazione chiede al Governo ticinese di fare chiarezza sulle tutele salariali e sociali nel settore.
Consegne a domicilio, chi paga il prezzo più caro?
20 Minuten
Fonte PS Ticino
elaborata da Redazione
Consegne a domicilio, chi paga il prezzo più caro?
Dopo l'annuncio di 373 tagli da parte di Just Eat in Svizzera, il gruppo PS-GISO e FA accende i riflettori sui rischi della gig economy e sulle condizioni di lavoro dei corrieri. Un'interrogazione chiede al Governo ticinese di fare chiarezza sulle tutele salariali e sociali nel settore.

CANTONE - La riorganizzazione di Just Eat, con la soppressione annunciata di 373 posti di lavoro in Svizzera, riaccende il dibattito sulle condizioni d'impiego dei corrieri e sui rischi della cosiddetta «gig economy». Anche in Ticino, dove l'azienda opera attraverso partner esterni, si pone la questione delle tutele salariali e sociali dei lavoratori. A chiedere chiarimenti al Consiglio di Stato è il gruppo PS-GISO e FA, con un'interrogazione presentata il 10 novembre dal deputato Yannick Demaria.

L'atto parlamentare punta i riflettori sui cambiamenti nel settore delle consegne a domicilio, sul ricorso ai subappalti e sul rischio che la concorrenza tra piattaforme porti a un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro.

Just Eat taglia oltre la metà dei posti di lavoro
Tutto parte dall'annuncio del 9 novembre: Just Eat ha comunicato la soppressione di 373 rapporti di lavoro in Svizzera, pari a circa il 53% dei 700 corrieri impiegati. I tagli riguardano sia il personale assunto direttamente sia i lavoratori interinali.

L'azienda ha giustificato la riorganizzazione con la necessità di una maggiore flessibilità e con la crescente pressione della concorrenza. Una spiegazione che non convince i sindacati Unia e syndicom, preoccupati per il rischio di un passaggio a forme di falsa indipendenza. Le due organizzazioni chiedono quindi un intervento delle autorità.

I licenziamenti annunciati riguardano città al di fuori del Ticino. Secondo gli interroganti, tuttavia, il cambiamento solleva questioni che interessano l'intero settore, compreso il mercato cantonale.

Il caso dei corrieri e le contestazioni sui salari
In Ticino Just Eat opera anche attraverso una rete di partner esterni. L'interrogazione richiama in particolare il caso dei corrieri che effettuano consegne per Migros e sono impiegati dalla società On Duty AG.

Nel maggio 2026, rispondendo alle domande del settimanale area, Migros aveva assicurato il rispetto delle disposizioni salariali e delle norme sul tempo di lavoro. Erano però emerse contestazioni sulle condizioni applicate nella filiera dei subappalti.

Un'inchiesta della NZZ am Sonntag aveva inoltre documentato il caso di alcuni corrieri di On Duty pagati a consegna, con tempi di attesa non retribuiti. Durante il turno seguito dalla giornalista, i guadagni si aggiravano attorno ai dieci franchi all'ora.

L'impresa aveva sostenuto che il reddito si equilibrasse nell'arco del mese, una versione contestata da alcuni lavoratori.

Per Demaria e il gruppo PS-GISO e FA, queste testimonianze rendono necessario verificare le condizioni effettivamente applicate ai corrieri ticinesi e capire se le autorità competenti abbiano dato seguito alle segnalazioni.

Un déjà-vu che ricorda Smood
Il caso Just Eat non è isolato. Nel 2026 anche Smood, attiva in diverse città ticinesi, ha cessato le proprie attività, con conseguenze per 427 dipendenti.

L'azienda aveva spiegato la decisione citando la forte concorrenza, la concentrazione internazionale degli operatori e l'assenza di prospettive di ritorno alla redditività.

Secondo gli interroganti, questa successione di chiusure e ristrutturazioni impone una riflessione sulla capacità del settore di offrire posti di lavoro stabili.

Sotto la lente finisce anche il modello economico delle piattaforme. Citando le analisi dell'Organizzazione internazionale del lavoro, l'atto parlamentare richiama i rischi legati a redditi instabili, autonomia limitata e protezione sociale insufficiente.

Quando un corriere viene pagato esclusivamente per le consegne effettuate, le oscillazioni della domanda possono incidere direttamente sui suoi guadagni. Il lavoratore si fa così carico dell'incertezza legata agli ordini, mentre l'impresa mantiene la disponibilità del servizio.

Gli interroganti temono inoltre che una concorrenza basata sul mancato pagamento di ore di lavoro dovute o sull'elusione degli obblighi sociali possa penalizzare le aziende che rispettano pienamente le regole.

«In Ticino salari già inferiori del 19%»
Per il gruppo PS-GISO e FA, la questione è particolarmente importante in Ticino, dove i salari sono già sensibilmente inferiori alla media nazionale.

Nel 2024 il salario mensile lordo mediano, considerando settore pubblico e privato, era di 5'708 franchi, contro i 7'024 franchi registrati a livello svizzero. Una differenza di quasi il 19%.

In un mercato del lavoro segnato da questo divario, sostengono gli interroganti, un'ulteriore frammentazione dell'occupazione rischia di indebolire i redditi e il potere contrattuale dei lavoratori.

Il Governo aveva giudicato il fenomeno marginale
Le condizioni di lavoro nelle piattaforme digitali erano già state al centro di due precedenti interrogazioni parlamentari.

Nella risposta del 16 aprile 2025, il Consiglio di Stato aveva giudicato il fenomeno marginale, ritenendo superflue ulteriori analisi o misure specifiche. E questo nonostante avesse riconosciuto che le statistiche cantonali disponibili erano insufficienti.

Una valutazione che, alla luce degli ultimi sviluppi, il gruppo PS-GISO e FA chiede ora di rivedere.

Secondo gli interroganti, proprio la carenza di dati dettagliati dovrebbe spingere le autorità ad approfondire il fenomeno, soprattutto alla luce delle segnalazioni sulle condizioni d'impiego e delle ristrutturazioni in corso nel settore.

Le sei domande al Consiglio di Stato

    1. Conferma la valutazione espressa nel 2025 sulla marginalità del fenomeno e sulla sufficienza degli interventi esistenti? Come concilia questa posizione con le ristrutturazioni del settore e con le criticità emerse nelle filiere delle consegne?
    2. Quali verifiche sono state svolte sulle condizioni dei corrieri attivi in Ticino nella filiera Just Eat-On Duty, anche in seguito alle segnalazioni del maggio 2026? Quali conclusioni ne trae riguardo alla remunerazione del lavoro e alle garanzie effettivamente riconosciute?
    3. Condivide il rischio che una concorrenza fondata sulla riduzione delle tutele finisca per espellere o penalizzare i modelli occupazionali più responsabili? Ritiene che l'azione delle autorità sia stata finora sufficientemente incisiva per garantire condizioni di concorrenza eque?
    4. Quale valutazione politica dà della diffusione di questi modelli in un Cantone già penalizzato sul piano salariale? Intende approfondirne gli effetti sulla qualità dell'occupazione, sulla sicurezza dei redditi e sull'eventuale trasferimento di costi alla collettività?
    5. Come intende assicurare che il ricorso a partner esterni e subappaltatori non ostacoli l'individuazione delle responsabilità? È disposto a promuovere un confronto con imprese e sindacati per ottenere garanzie verificabili lungo l'intera filiera?
    6. Quale iniziativa concreta intende assumere, anche coordinandosi con gli altri Cantoni e le autorità federali, per contrastare l'ulteriore precarizzazione del settore? Con quali obiettivi, scadenze e modalità di informazione al Parlamento?

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