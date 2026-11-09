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Just Eat cambia modello: tagliati 373 posti di lavoro

L'azienda conferma il passaggio dai dipendenti fissi ai lavoratori autonomi, nonostante lo sciopero dei corrieri di domenica.
Just Eat cambia modello: tagliati 373 posti di lavoro
IMAGO / Depositphotos
di 20min.ch | Fabian Pöschl
Just Eat cambia modello: tagliati 373 posti di lavoro
L'azienda conferma il passaggio dai dipendenti fissi ai lavoratori autonomi, nonostante lo sciopero dei corrieri di domenica.

SVIZZERA - Just Eat conferma il cambio di modello occupazionale e il taglio di 373 posti di lavoro in Svizzera. Il servizio di consegna di pasti abbandona il sistema basato sui dipendenti fissi per passare a un modello più flessibile.

Sono interessati 193 corrieri assunti direttamente dall'azienda, su un totale di circa 700, e 180 dipendenti di agenzie di lavoro interinale a Zurigo, Winterthur (ZH), Berna, Bienne (BE), Friburgo e San Gallo, come comunicato oggi dall'azienda.

La decisione è stata confermata lunedì, al termine della procedura di consultazione prevista dalla legge.

«Così manteniamo la flessibilità»
Secondo Just Eat, il nuovo modello permetterà di reagire meglio alle fluttuazioni della domanda e alle mutate esigenze dei clienti. «Senza questa flessibilità - che oggi il mercato si aspetta - perdiamo la nostra rilevanza e quindi la competitività», ha dichiarato il responsabile di Just Eat Svizzera, Lukas Streich.

Il sistema a turni utilizzato finora, con una pianificazione effettuata due settimane in anticipo, non sarebbe più competitivo rispetto alla concorrenza. «Non si tratta di una misura di risparmio», aveva precisato Streich alla fine di ottobre in un'intervista ai giornali Tamedia. Le trattative relative a un piano sociale sono ancora in corso.

Il nuovo modello varierà di regione in regione
Come riferisce il Blick, in futuro Just Eat intende combinare, a seconda delle regioni, corrieri dipendenti, lavoratori autonomi e aziende di consegna esterne. A Zurigo, Berna, Winterthur e nella Svizzera orientale si punterà maggiormente sugli autonomi, mentre nella Svizzera romanda i corrieri rimarranno assunti in seguito a decisioni giudiziarie.

I corrieri autonomi vengono generalmente retribuiti per ogni consegna e possono rifiutare gli incarichi. A differenza dei dipendenti, tuttavia, non beneficiano automaticamente di ferie pagate o del mantenimento del salario in caso di malattia.

Just Eat collabora in Svizzera con circa 7'000 ristoranti e altri partner, che possono effettuare direttamente le consegne oppure affidarle alla piattaforma. La riorganizzazione riguarda quest'ultimo settore, che rappresenta circa il 20% degli ordini complessivi.

I sindacati insorgono
La decisione ha suscitato la dura reazione dei sindacati. Unia e Syndicom contestano inoltre di non essere stati coinvolti nella procedura di consultazione e lamentano che Just Eat non abbia dato seguito alla loro richiesta di colloquio. L'azienda, dal canto suo, sottolinea di aver prolungato volontariamente il termine della consultazione. Just Eat «sembra voler portare avanti la transizione verso un modello di business illegale: ora le autorità devono intervenire», si legge in una presa di posizione di Unia.

Per il sindacato, il ricorso a corrieri formalmente autonomi rischia di configurare una situazione di lavoro autonomo fittizio, che permetterebbe all'azienda di eludere gli obblighi previsti dal diritto del lavoro e dalle assicurazioni sociali. «

Per anni hanno tollerato il modello illegale di Uber, basato sullo sfruttamento di lavoratori in finta autonomia», denuncia Unia, secondo cui i Cantoni e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) «devono adempiere al loro obbligo legale e porre fine al lavoro nero sistematico».

ZURIGO
I corrieri scelgono il giorno peggiore per scioperare

Le proteste dei corrieri
I lavoratori di Just Eat non intendono accettare i licenziamenti. Negli ultimi giorni si sono svolte diverse azioni di protesta negli spazi pubblici per richiamare l'attenzione sulla loro situazione.

Sabato decine di corrieri hanno manifestato a San Gallo, mentre domenica hanno indetto uno sciopero a Zurigo. Secondo i sindacati, durante la giornata con il maggior numero di incarichi della settimana è stato cancellato oltre il 50% dei turni previsti.

Unia ha annunciato che valuterà ulteriori misure insieme ai corrieri.

Il precedente di Uber
La questione del lavoro autonomo fittizio è da anni al centro di controversie giudiziarie in Svizzera, in particolare per quanto riguarda Uber. Nel 2023 il Tribunale federale ha stabilito che, in base al modello di business allora adottato, i conducenti della piattaforma dovevano essere considerati dipendenti. Uber ha successivamente versato i contributi AVS dovuti, compresi gli interessi di mora.

La situazione resta tuttavia oggetto di verifiche. In caso di modifiche delle condizioni lavorative, le autorità devono infatti valutare nuovamente se i conducenti debbano essere considerati dipendenti. Per i periodi successivi sono quindi ancora in corso procedimenti.

Proprio in relazione al caso Just Eat, la scorsa settimana l'Istituto delle assicurazioni sociali di Zurigo ha ribadito un principio fondamentale: per stabilire se un lavoratore sia effettivamente autonomo non conta soltanto quanto previsto dal contratto, ma soprattutto la natura concreta del rapporto di lavoro.

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