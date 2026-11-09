Just Eat cambia modello: tagliati 373 posti di lavoro

I sindacati insorgono

La decisione ha suscitato la dura reazione dei sindacati. Unia e Syndicom contestano inoltre di non essere stati coinvolti nella procedura di consultazione e lamentano che Just Eat non abbia dato seguito alla loro richiesta di colloquio. L'azienda, dal canto suo, sottolinea di aver prolungato volontariamente il termine della consultazione. Just Eat «sembra voler portare avanti la transizione verso un modello di business illegale: ora le autorità devono intervenire», si legge in una presa di posizione di Unia.