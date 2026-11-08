Scontro frontale, quattro feriti e fuga di gas

Feriti tutti e quattro gli occupanti. La svizzera di 38 anni, passeggera della Subaru, ha riportato ferite piuttosto gravi ed è stata portata in ospedale con l'elicottero della Rega dopo le prime cure; il conducente, pure ferito, in ambulanza. Nella Renault viaggiavano due cittadini polacchi: il conducente di 45 anni ha riportato ferite di entità imprecisata, la passeggera di 37 anni ferite piuttosto lievi. Anche loro sono stati trasportati in ospedale.

Intervento impegnativo per i pompieri di Nesslau: la Renault era alimentata a gas e dal veicolo ne è fuoriuscito. Come ha spiegato a BRK News il capo intervento Roger Abderhalden, per una milizia un mezzo simile non rientra nella quotidianità; è stato un vantaggio avere tra i militi meccanici di auto e camion, abituati a questa tecnica. All'arrivo dei pompieri i soccorsi sanitari non erano ancora sul posto: sono stati loro ad assistere i feriti e a chiedere subito ulteriori mezzi.