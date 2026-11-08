Scontro frontale, quattro feriti e fuga di gas
Una 38enne è stata elitrasportata in ospedale dalla Rega
Una 38enne è stata elitrasportata in ospedale dalla Rega
ENNETBÜHL - Quattro persone sono rimaste ferite domenica sera in un violento scontro frontale sulla Schwägalpstrasse, a Ennetbühl, nel Canton San Gallo.
Poco dopo le 18 uno svizzero di 45 anni viaggiava con la sua Subaru blu dalla Schwägalp in direzione di Nesslau. In una curva a sinistra, per ragioni ancora da chiarire, è finito sulla corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Renault con targhe polacche che procedeva regolarmente. Per la violenza dell'urto quest'ultima è uscita di strada, scivolando lungo una scarpata.
Feriti tutti e quattro gli occupanti. La svizzera di 38 anni, passeggera della Subaru, ha riportato ferite piuttosto gravi ed è stata portata in ospedale con l'elicottero della Rega dopo le prime cure; il conducente, pure ferito, in ambulanza. Nella Renault viaggiavano due cittadini polacchi: il conducente di 45 anni ha riportato ferite di entità imprecisata, la passeggera di 37 anni ferite piuttosto lievi. Anche loro sono stati trasportati in ospedale.
Intervento impegnativo per i pompieri di Nesslau: la Renault era alimentata a gas e dal veicolo ne è fuoriuscito. Come ha spiegato a BRK News il capo intervento Roger Abderhalden, per una milizia un mezzo simile non rientra nella quotidianità; è stato un vantaggio avere tra i militi meccanici di auto e camion, abituati a questa tecnica. All'arrivo dei pompieri i soccorsi sanitari non erano ancora sul posto: sono stati loro ad assistere i feriti e a chiedere subito ulteriori mezzi.
Sul posto una venticinquina di pompieri con il gruppo di salvataggio stradale, due veicoli della Rettung St.Gallen, un'ambulanza della Rettung Herisau, una della VSG, un elicottero della Rega e diverse pattuglie della polizia cantonale.
Il conducente della Subaru è stato giudicato non idoneo alla guida: il Ministero pubblico ha ordinato un prelievo di sangue e di urina e la licenza gli è stata ritirata sul luogo dell'incidente. Entrambe le vetture sono andate distrutte, i danni ammontano a diverse decine di migliaia di franchi. La Schwägalpstrasse, chiusa in entrambe le direzioni con una deviazione, è stata riaperta poco prima delle 20.45. La polizia cantonale indaga sull'esatta dinamica.