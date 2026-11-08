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Test Covid fantasma e 213 milioni di fatture sospette

La pandemia è finita, ma i conti non tornano: fatture sospette, test fantasma e centinaia di casi ancora da chiarire.
Test Covid fantasma e 213 milioni di fatture sospette
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Fonte SonntagsZeitung
elaborata da Redazione
Test Covid fantasma e 213 milioni di fatture sospette
La pandemia è finita, ma i conti non tornano: fatture sospette, test fantasma e centinaia di casi ancora da chiarire.

Test mai effettuati, fatture gonfiate e doppi addebiti. A quasi quattro anni dalla chiusura dei centri di test, la Confederazione fa ancora i conti con le possibili irregolarità della pandemia: 213 milioni di franchi di fatture sospette, 322 casi sotto esame e nuove indagini all'orizzonte. È quanto emerge da un'inchiesta della SonntagsZeitung, che oggi (domenica) racconta come Berna sia ancora impegnata a ricostruire la destinazione dei miliardi spesi per i tamponi.

Durante la pandemia, la Confederazione ha finanziato oltre 68 milioni di test Covid, per una spesa complessivamente superiore a 2,6 miliardi di franchi. Ma non tutti i conti tornano. Secondo i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), fatture per complessivi 213 milioni sono finite nel mirino dei controllori per possibili errori o abusi.

Finora Berna è riuscita a recuperare 23,3 milioni di franchi versati indebitamente, mentre ha bloccato il pagamento di ulteriori fatture per 72 milioni.

Il lavoro, però, è tutt'altro che concluso.
Come riferisce il domenicale, l'UFSP ha pubblicato un nuovo bando sulla piattaforma Simap per trovare specialisti in analisi forense dei dati. Il loro compito sarà esaminare, per un periodo massimo di altri due anni, centinaia di migliaia di vecchie fatture.

Il sistema dei possibili trucchi
Le irregolarità sospettate sono di vario tipo: test «mai effettuati», esami fatturati più volte oppure addebitati alla Confederazione nonostante fossero già stati pagati dai clienti. In altri casi sarebbero stati richiesti importi forfettari non dovuti.

Già nel 2022 la SRF aveva raccontato di assicurati che avevano scoperto sui conteggi delle casse malati test ai quali non si erano mai sottoposti. In seguito, la Procura zurighese aveva indagato su un imprenditore sospettato di aver incassato decine di milioni di franchi grazie a tamponi fittizi. Non tutte le anomalie, tuttavia, costituiscono una frode: alcune possono derivare da semplici errori di fatturazione.

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