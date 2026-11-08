Test Covid fantasma e 213 milioni di fatture sospette

Test mai effettuati, fatture gonfiate e doppi addebiti. A quasi quattro anni dalla chiusura dei centri di test, la Confederazione fa ancora i conti con le possibili irregolarità della pandemia: 213 milioni di franchi di fatture sospette, 322 casi sotto esame e nuove indagini all'orizzonte. È quanto emerge da un'inchiesta della SonntagsZeitung, che oggi (domenica) racconta come Berna sia ancora impegnata a ricostruire la destinazione dei miliardi spesi per i tamponi.