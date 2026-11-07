Auto esce di strada, muore un 17enne

Stando alle prime informazioni della polizia di Basilea Campagna, poco prima delle 11.15 di sabato 7 novembre un automobilista di 25 anni stava percorrendo la Bölchenstrasse da Eptingen in direzione del Chilchzimmersattel. In una curva a destra, poco prima del valico, ha perso il controllo della sua BMW nera: il veicolo è uscito di strada e si è fermato capovolto sul prato adiacente.