Auto esce di strada, muore un 17enne
Tragico incidente poco prima di mezzogiorno a Eptingen, altri due occupanti sono rimasti lievemente feriti
Tragico incidente poco prima di mezzogiorno a Eptingen, altri due occupanti sono rimasti lievemente feriti
EPTINGEN - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di sabato in un incidente sulla Bölchenstrasse, a Eptingen, nel Canton Basilea Campagna. Altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve.
Stando alle prime informazioni della polizia di Basilea Campagna, poco prima delle 11.15 di sabato 7 novembre un automobilista di 25 anni stava percorrendo la Bölchenstrasse da Eptingen in direzione del Chilchzimmersattel. In una curva a destra, poco prima del valico, ha perso il controllo della sua BMW nera: il veicolo è uscito di strada e si è fermato capovolto sul prato adiacente.
Il conducente e il passeggero seduto al suo fianco hanno riportato ferite lievi. Un terzo occupante, il diciassettenne, è stato invece ferito gravemente ed è morto sul posto.
La dinamica esatta dell'incidente non è ancora chiara. Le indagini sono state avviate dagli specialisti del gruppo incidenti della polizia del traffico di Basilea Campagna.
Durante le operazioni di recupero e i rilievi, la Bölchenstrasse è rimasta completamente chiusa per diverse ore.
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