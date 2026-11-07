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Quali sono le vostre speranze per il 2027? Partecipate al sondaggio
Condividete desideri e aspettative per il nuovo anno attraverso il Barometro delle speranze 2027.
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Fonte red
Quali sono le vostre speranze per il 2027? Partecipate al sondaggio
Condividete desideri e aspettative per il nuovo anno attraverso il Barometro delle speranze 2027.
LUGANO - Un nuovo anno è alle porte e porta con sé aspettative, desideri e nuove speranze. Ma cosa vi aspettate davvero dal 2027? Quali sono i vostri auspici per i prossimi dodici mesi e che cosa vorreste vedere cambiare, nella vostra vita e nel mondo che vi circonda?
Sono queste le domande al centro del nuovo sondaggio del Barometro delle speranze 2027. Un'occasione per condividere le proprie aspettative sul futuro e raccontare che cosa ci si augura dal nuovo anno.
Partecipate anche voi al sondaggio e fateci conoscere le vostre speranze per il 2027!
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