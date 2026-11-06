«Il fumo va dove vuole»: ora si chiede il divieto totale nelle stazioni

Una petizione sostenuta dalle organizzazioni sanitarie

La richiesta è stata pubblicata sulla piattaforma Change.org e ha ottenuto il sostegno della Lega polmonare, di Fibrosi Cistica Svizzera e della Società svizzera di pneumologia pediatrica. Il 46enne ha corredato il testo di riferimenti scientifici e documentazione sui rischi dell'esposizione al fumo passivo.

«Le evidenze scientifiche sono inequivocabili: il fumo passivo è dannoso per la salute ed è cancerogeno». Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), negli adulti l'esposizione al fumo altrui aumenta, tra le altre cose, il rischio di ictus, tumore ai polmoni e malattie coronariche.