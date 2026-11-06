LUCERNA
Incidente sul lavoro: muore un agricoltore di 55 anni
L'uomo intento ad agganciare un attrezzo a un trattore ha riportato ferite mortali.
Luzerner Polizei
Fonte Ministero pubblico del Canton Lucerna
Incidente sul lavoro: muore un agricoltore di 55 anni
L'uomo intento ad agganciare un attrezzo a un trattore ha riportato ferite mortali.
ROTHENBURG - Un agricoltore di 55 anni ha perso la vita ieri sera, giovedì 5 novembre, in un incidente sul lavoro avvenuto a Rothenburg, nel Canton Lucerna, poco dopo le 20.
L'uomo era intento ad agganciare un attrezzo a un trattore quando, per circostanze non ancora chiarite, ha riportato ferite mortali.
Per fornire assistenza alle persone coinvolte, la polizia lucernese ha mobilitato un Care-Team, specializzato nel sostegno psicologico.
Sul posto è intervenuto anche il corpo dei pompieri di Emmen.
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