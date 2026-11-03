La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

«Non ha ammazzato»

«Noi genitori stiamo bene e anche nostro figlio sta bene – dice la donna al citofono della sua abitazione –. Lui si trova in questura, a Milano. A livello emotivo stiamo bene. Se ci siamo ripresi dal shock iniziale? Sì. Siamo riusciti nel frattempo a parlare con nostro figlio».

Poi la speranza: «Secondo me tornerà presto a casa. Perché non ha fatto una cosa così grave. Lui era lì perché ce lo hanno portato. L'hanno trovato dentro un negozio in cui lui ha preso un paio di scarpe. Non è che ha ammazzato qualcuno. E non ha rotto nulla».