Solo tre bambini in prima elementare, Campione cerca alunni oltreconfine

Una situazione che preoccupa, ma che il Comune esclude possa mettere a rischio il futuro dell'istituto. «La scuola di Campione d'Italia è e rimarrà un presidio educativo e sociale fondamentale per la nostra comunità», assicura la vicesindaca Gaetana Padula al quotidiano La Provincia di Como. «La situazione è sotto controllo e non c'è alcun rischio di smantellamento».

Per garantire la continuità didattica si valutano anche soluzioni come le pluriclassi, con bambini di età diverse che seguono le lezioni insieme. «È uno strumento didattico previsto dalla normativa per garantire il diritto allo studio», spiega Padula, precisando che viene preso in considerazione solo se funzionale e necessario.