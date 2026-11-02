CANTONE
Biliardo, vince Zolla
Trionfo a Sementina nei Campionati Ticinesi di biliardo specialità palla 14/1
Regiopress
Da sinistra: Sergio Gandolfi 2 classificato, Roberto Zolla Campione Ticinese, Donatello Di Sabatino e Luigi Luoni terzi classificati.
Fonte red
Biliardo, vince Zolla
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Trionfo a Sementina nei Campionati Ticinesi di biliardo specialità palla 14/1
Biliardo, vince Zolla
Trionfo a Sementina nei Campionati Ticinesi di biliardo specialità palla 14/1
SEMENTINA - Roberto Zolla ha trionfato nei Campionati Ticinesi Biliardo pool specialità palla 14/1, andati in scena nel fine settimana tra il 24 e il 25 ottobre scorsi, presso la sala Everlong di Sementina.
Dopo un sabato intenso, la domenica si è svolta la fase finale che ha visto trionfare in finale, dove il neo campione ha sconftitto Sergio Gandolfi nell'ultimo atto del torneo.
I prossimi Campionati Ticinesi, sempre a Sementina, andranno in scena il 14 e 15 novembre per la specialità palla 10.
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