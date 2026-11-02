Gordola raggiunge quota 5000 abitanti

Secondo l'Esecutivo, il costante aumento del numero di abitanti - e soprattutto di famiglie - è il frutto dei numerosi investimenti effettuati negli ultimi anni e della posizione centrale del Comune rispetto ai principali centri urbani del Ticino, raggiungibili grazie alla fermata TILO. Sul territorio sono presenti tutti gli ordini di scuola, dal nido per l'infanzia alle scuole medie, mentre la vicinanza con il Parco del Piano di Magadino e il Lago Maggiore offre numerose opportunità di svago.

Il Municipio parla di un momento simbolico, che offre l'occasione per riflettere sull'evoluzione del territorio e sulla qualità di vita che lo contraddistingue. «Raggiungere quota 5'000 significa quindi non soltanto registrare un dato demografico, ma anche valorizzare le persone che, giorno dopo giorno, scelgono Gordola come luogo in cui vivere, crescere e costruire il proprio futuro», si legge nella nota.