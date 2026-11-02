Gordola raggiunge quota 5000 abitanti
Un momento simbolico ma anche la dimostrazione di aver operato con lungimiranza, secondo il Municipio
GORDOLA - Gordola ha raggiunto quota 5'000 abitanti. Ad annunciarlo è il Municipio, che definisce il dato «un traguardo significativo» e la conferma dell'attrattività del Comune nel Locarnese.
A far scattare il contatore è stato il ritorno a casa di Ney Starnini, nato e cresciuto a Gordola, che dopo un periodo trascorso altrove ha scelto di tornare a vivere nel luogo delle proprie origini insieme alla compagna Arielle e alla figlia Thais.
Secondo l'Esecutivo, il costante aumento del numero di abitanti - e soprattutto di famiglie - è il frutto dei numerosi investimenti effettuati negli ultimi anni e della posizione centrale del Comune rispetto ai principali centri urbani del Ticino, raggiungibili grazie alla fermata TILO. Sul territorio sono presenti tutti gli ordini di scuola, dal nido per l'infanzia alle scuole medie, mentre la vicinanza con il Parco del Piano di Magadino e il Lago Maggiore offre numerose opportunità di svago.
Il Municipio parla di un momento simbolico, che offre l'occasione per riflettere sull'evoluzione del territorio e sulla qualità di vita che lo contraddistingue. «Raggiungere quota 5'000 significa quindi non soltanto registrare un dato demografico, ma anche valorizzare le persone che, giorno dopo giorno, scelgono Gordola come luogo in cui vivere, crescere e costruire il proprio futuro», si legge nella nota.
L'Esecutivo rinnova inoltre il proprio impegno a favore di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, attento ai servizi, agli spazi pubblici e al benessere della popolazione. Un percorso che, sottolinea, passerà anche dalla proposta aggregativa con Lavertezzo: un'operazione che, a mente del Municipio, permetterà di rafforzare ulteriormente la vocazione residenziale del Comune e i servizi offerti.