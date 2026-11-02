Aperte le candidature per il programma nazionale «Giovani Talenti Musica»

Il programma è rivolto a bambine, bambini e giovani tra i 4 e i 25 anni domiciliati nel Cantone Ticino. Possono candidarsi sia chi frequenta lezioni di musica presso enti formatori riconosciuti, sia chi segue corsi di educazione musicale nel normale curricolo scolastico o presso insegnanti privati, sia chi studia musica in autonomia, senza una formatrice o un formatore di riferimento. Per chi frequenta già uno o più corsi di musica, la candidatura è possibile esclusivamente su indicazione della propria insegnante o del proprio insegnante.