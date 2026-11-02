Aperte le candidature per il programma nazionale «Giovani Talenti Musica»
Il programma è rivolto a bambine, bambini e giovani tra i 4 e i 25 anni domiciliati nel Cantone Ticino
BELLINZONA - C'è tempo fino al 13 dicembre 2026 per candidarsi a "Giovani Talenti Musica", il programma nazionale di promozione dei giovani talenti musicali, in vista dell'anno scolastico 2027-2028. Lo comunica il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), per il tramite dell'Ufficio del sostegno alla cultura.
Il programma è rivolto a bambine, bambini e giovani tra i 4 e i 25 anni domiciliati nel Cantone Ticino. Possono candidarsi sia chi frequenta lezioni di musica presso enti formatori riconosciuti, sia chi segue corsi di educazione musicale nel normale curricolo scolastico o presso insegnanti privati, sia chi studia musica in autonomia, senza una formatrice o un formatore di riferimento. Per chi frequenta già uno o più corsi di musica, la candidatura è possibile esclusivamente su indicazione della propria insegnante o del proprio insegnante.
Tra i requisiti richiesti figurano, oltre a uno spiccato talento musicale, l'impegno e la pratica quotidiana nello studio dello strumento o nel canto.
La selezione prevede una prima analisi delle candidature sulla base dei materiali richiesti, seguita dall'eventuale invito a un'audizione davanti alla Commissione di valutazione istituita dal DECS appositamente per questo programma. Le audizioni si svolgeranno nel fine settimana del 13-14 febbraio 2027.
Le candidature vanno inviate entro il 13 dicembre alle 24 all'indirizzo decs-sc@ti.ch. Informazioni e formulari sono disponibili sulle pagine web dell'Ufficio del sostegno alla cultura.