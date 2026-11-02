Il moltiplicatore resta al 60%, il disavanzo si sta riducendo

Oneri cantonali in crescita

Il Municipio osserva con preoccupazione l'aumento progressivo degli oneri derivanti da decisioni cantonali e dai meccanismi di perequazione intercomunale, sui quali i Comuni hanno margini molto limitati. Dal 2023 le partecipazioni ai compiti cantonali e il contributo di livellamento sono cresciuti di 3,53 milioni e la loro incidenza sul gettito fiscale cantonale di riferimento è passata dal 41,2% al 44,8%. Per il 2027 sei sole voci di spesa - contributi sociali, perequazione intercomunale, settore sociosanitario e trasporto pubblico - comportano un esborso di 21,47 milioni, pari al 68,6% del fabbisogno d'imposta: tra queste il contributo di livellamento sale a 9,20 milioni (+280'000 franchi) e i contributi alle assicurazioni sociali a 4,39 milioni. L'Esecutivo riconosce l'importanza della solidarietà intercomunale, ma chiede una riflessione sulla sostenibilità del sistema e sul progressivo restringimento dell'autonomia finanziaria degli enti locali.