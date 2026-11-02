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COLLINA D'ORO

Il moltiplicatore resta al 60%, il disavanzo si sta riducendo

È tempo di preventivo: confermati gli investimenti, in calo il fabbisogno d'imposta
Il moltiplicatore resta al 60%, il disavanzo si sta riducendo
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Fonte Comune di Collina d'Oro
elaborata da Redazione
Il moltiplicatore resta al 60%, il disavanzo si sta riducendo
È tempo di preventivo: confermati gli investimenti, in calo il fabbisogno d'imposta

COLLINA D'ORO - Il Municipio di Collina d'Oro ha licenziato il messaggio che accompagna i conti preventivi 2027 e propone al Consiglio comunale di mantenere invariato al 60% il moltiplicatore d'imposta, sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche. Il preventivo chiude con un disavanzo d'esercizio di 2'099'550 franchi, in sensibile miglioramento rispetto ai 3'834'740 franchi preventivati per il 2026. Il fabbisogno d'imposta si attesta a 31,30 milioni, in calo di circa 255'000 franchi, mentre il gettito dell'imposta comunale è stimato prudenzialmente in 29,20 milioni.

Oneri cantonali in crescita
Il Municipio osserva con preoccupazione l'aumento progressivo degli oneri derivanti da decisioni cantonali e dai meccanismi di perequazione intercomunale, sui quali i Comuni hanno margini molto limitati. Dal 2023 le partecipazioni ai compiti cantonali e il contributo di livellamento sono cresciuti di 3,53 milioni e la loro incidenza sul gettito fiscale cantonale di riferimento è passata dal 41,2% al 44,8%. Per il 2027 sei sole voci di spesa - contributi sociali, perequazione intercomunale, settore sociosanitario e trasporto pubblico - comportano un esborso di 21,47 milioni, pari al 68,6% del fabbisogno d'imposta: tra queste il contributo di livellamento sale a 9,20 milioni (+280'000 franchi) e i contributi alle assicurazioni sociali a 4,39 milioni. L'Esecutivo riconosce l'importanza della solidarietà intercomunale, ma chiede una riflessione sulla sostenibilità del sistema e sul progressivo restringimento dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Razionalizzazioni e attività fiscale
Il Municipio conferma la volontà di una gestione prudente: la riorganizzazione del trasporto scolastico, grazie al nuovo appalto e all'utilizzo di una linea di trasporto pubblico già esistente, permetterà di risparmiare circa 100'000 franchi all'anno. La solidità patrimoniale e la capacità fiscale del Comune consentono di mantenere il moltiplicatore al 60% nonostante un moltiplicatore aritmetico del 64,31%, per preservare l'attrattività fiscale ed evitare di trasferire sui contribuenti i maggiori oneri. Il 14,08% dei contribuenti genera oltre l'82% delle entrate fiscali delle persone fisiche: una concentrazione che richiede particolare attenzione alla stabilità della base contributiva.

Investimenti per 6,5 milioni
Il programma degli investimenti 2027 prevede uscite nette per 6,49 milioni di franchi, di cui 2,98 milioni per opere già approvate e in corso e 3,51 milioni per interventi ancora da sottoporre alle competenti istanze decisionali. Riguarderanno infrastrutture stradali, approvvigionamento idrico, canalizzazioni, edifici pubblici e pianificazione territoriale. Tra i progetti strategici figura la riqualifica di Piazza Brocchi a Montagnola, inserita in una riflessione più ampia sulle sedi amministrative comunali e sulla valorizzazione degli spazi pubblici. Il Municipio ritiene essenziale preservare la capacità d'investimento, evitando che le difficoltà della gestione corrente compromettano la manutenzione del patrimonio pubblico.

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