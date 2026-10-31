Un Halloween alternativo
I bambini di Stabio hanno scelto di diffondere speranza con braccialetti luminosi al posto delle tradizionali caramelle.
I bambini di Stabio hanno scelto di diffondere speranza con braccialetti luminosi al posto delle tradizionali caramelle.
STABIO - Niente «dolcetto o scherzetto», ma braccialetti luminosi e messaggi di speranza. È l'iniziativa che ha coinvolto una dozzina di bambini che oggi, 31 ottobre, hanno percorso le strade di Stabio per condividere un messaggio di fede e incoraggiamento.
L'attività è stata promossa da Come Tralci Ticino, in collaborazione con la Fondazione Beth Shalom, con l'obiettivo di proporre ai più piccoli un modo diverso di vivere la giornata di Halloween, ispirato ai valori cristiani.
Accompagnati da alcuni adulti, i bambini hanno incontrato famiglie e abitanti del paese, consegnando loro un piccolo dono: un braccialetto luminoso accompagnato da un cartoncino con frasi come «Sei importante!», «Dio ti ama!» e «Gesù vuole trasformarti nella versione migliore di te!».
Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l'iniziativa ha ricevuto un'accoglienza positiva. Diverse persone avrebbero apprezzato il gesto e il messaggio portato dai bambini.