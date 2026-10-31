Un Halloween alternativo

Accompagnati da alcuni adulti, i bambini hanno incontrato famiglie e abitanti del paese, consegnando loro un piccolo dono: un braccialetto luminoso accompagnato da un cartoncino con frasi come «Sei importante!», «Dio ti ama!» e «Gesù vuole trasformarti nella versione migliore di te!».

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l'iniziativa ha ricevuto un'accoglienza positiva. Diverse persone avrebbero apprezzato il gesto e il messaggio portato dai bambini.