«Avidità ed egoismo»: Dodici anni e mezzo per la truffa milionaria

L’accusa aveva chiesto 17 anni e mezzo

La procuratrice pubblica Chiara Borelli aveva chiesto una pena totale per i tre di 17 anni e mezzo (sette anni e mezzo al primo, sei anni e mezzo al secondo, tre anni e mezzo al terzo). «Si è trattata di una mascarade sofisticata, ma che per avidità e malanimo non si discosta da quelle più semplici e grossolane», costellata da «artifici, stratagemmi, operazioni mirabolanti, agganci facoltosi e nomi blasonati». Una vittima «coccolata dagli affabulatori»: tutto sarebbe stato orchestrato «da chi per mesi ha promesso efficienza, eccellenza, capacità, trasparenza e sicurezza».

La vittima? «Dipinta come un losco figuro. La sua colpa? Avere il passaporto russo»

«L’importo è talmente gigantesco che sembra quasi inesistente alle nostre latitudini - aveva dichiarato la pp - Hanno tentato per tutta l’inchiesta di annebbiare» i fatti, dipingendo la vittima «come un losco figuro» in possesso di milioni «originati da chissà quali crimini», facendo leva sul fatto che l’imprenditore georgiano fosse anche cittadino russo. Ma la vittima non ha colpe: «ha solo un secondo passaporto». Luca Marcellini, rappresentante dell’accusatore privato, si era associato alle conclusioni dell’accusa.