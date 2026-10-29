Pozzo Prà Tiro, verso l'addio all'acqua potabile

Atrazina, PFOS e impianti del 1965

Negli anni la qualità dell'acqua della falda ha evidenziato la presenza di sostanze inquinanti, tra cui atrazina e PFOS, che rendono sempre più difficile considerare il pozzo una fonte sicura. Le zone di protezione, inoltre, non garantiscono una tutela efficace secondo la legislazione federale: la legge impone di risolvere in tempi congrui i conflitti determinati da attività non permesse secondo la linea guida Buwal, oppure di abbandonare e sostituire la captazione.

Pesa infine il capitolo finanziario. Per SIBM non è sostenibile affrontare gli investimenti necessari a mantenere le installazioni conformi allo stato della tecnica, dovendo già contribuire per circa il 38% ai costi del sistema ARM. Il mantenimento in servizio imporrebbe il rinnovo di pompe, quadri elettrici, strumentazione idraulica e meccanica e murature, con alcune installazioni originali del 1965, oltre ai costi d'esercizio per manutenzione, energia, gestione delle zone S, filtri a carbone e controlli. Anche per usi come l'irrigazione agricola, infatti, l'acqua dovrebbe avere le caratteristiche di quella potabile. Resterà invece attiva la sorgente della Rovagina, che il PCAI-M considera fonte primaria e sussidiaria, anche se in modalità emergenziale e non per i consumi massimi.