Luce verde a una nuova pretura amministrativa

Gobbi: «Migliorare il sistema, non creare una struttura più onerosa»

Nel suo intervento, il consigliere di Stato Norman Gobbi ha precisato che «l’attuale sistema rispetta le garanzie costituzionali, assicurando già l’accesso a un’autorità giudiziaria indipendente attraverso il Tribunale cantonale amministrativo, come è stato riconosciuto da più parti». Nel 2025 il Consiglio di Stato ha evaso 1.069 ricorsi, 304 dei quali sono stati impugnati davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sui costi, ha sottolineato come «un’autorità giudiziaria» presenti «un’organizzazione, funzioni e classificazioni salariali differenti e molto più onerose rispetto a un servizio amministrativo». Un altro punto riguarda l'efficienza: «Il cambiamento istituzionale non garantisce necessariamente un miglioramento delle prestazioni. La trasformazione dei giuristi e dei redattori in magistrati non modificherebbe sostanzialmente l’attività istruttoria e decisionale, né assicurerebbe lo snellimento o l’accorciamento dei tempi auspicato da più parti». Da qui la posizione del Governo: «La nostra proposta è migliorare il sistema esistente anziché creare una struttura giudiziaria più onerosa».