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Da Novara al Ticino, passando per Malpensa: un treno ogni ora

Il nuovo collegamento ferroviario diretto sarà lanciato a marzo
Da Novara al Ticino, passando per Malpensa: un treno ogni ora
Depositphotos (karinclaus)
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Da Novara al Ticino, passando per Malpensa: un treno ogni ora
Il nuovo collegamento ferroviario diretto sarà lanciato a marzo

NOVARA - Gli assessori regionali ai Trasporti di Piemonte, Marco Gabusi, e Lombardia, Franco Lucente, annunciano il nuovo collegamento ferroviario diretto da Novara con l'aeroporto di Milano-Malpensa e la Svizzera: da marzo ci sarà un treno ogni ora da Novara verso l'aeroporto internazionale lombardo, Varese e il Canton Ticino. Il nuovo servizio è stato illustrato oggi alla stazione di Novara, presenti Gabusi, Lucente, e il sindaco di Novara Alessandro Canelli.

«Dopo l'aeroporto di Torino Caselle - sottolinea Gabusi - ecco un altro tassello di una rete ferroviaria che guarda al futuro e risponde alle esigenze reali dei cittadini. Questa è l'idea di Piemonte che abbiamo, rivolto al futuro con collegamenti ferroviari che creano opportunità. Solo qualche mese fa questo obiettivo sembrava irraggiungibile. Oggi è diventato realtà e dal primo marzo prossimo avremo un altro collegamento diretto tra Novara, Malpensa, Varese, Lugano e Bellinzona».

«La Lombardia - osserva Lucente - rafforza il suo ruolo di cerniera tra Piemonte, Malpensa e Svizzera. La forza del sistema ferroviario lombardo sta nella capacità di mettere in relazione territori diversi e superare i confini amministrativi. Con il collegamento verso Novara valorizziamo la rete esistente e il lavoro sviluppato sui servizi transfrontalieri. Il prolungamento della linea S50 è un esempio concreto di integrazione ferroviaria: non un servizio isolato, ma un collegamento che si inserisce in un sistema già strutturato, grazie alla collaborazione tra le istituzioni e gli operatori Trenord e Tilo».

«Novara - aggiunge Canelli - rafforza il proprio ruolo di nodo ferroviario e logistico. La nostra città si trova in una posizione strategica a pochi chilometri da Malpensa, eppure la vicinanza geografica all'aeroporto non si è sempre tradotta in un collegamento altrettanto semplice. Ora finalmente ci siamo».

Il servizio sarà affidato a Trenord, nell'ambito del contratto di servizio con la Regione Lombardia, mentre Tilo ne curerà l'organizzazione operativa secondo il modello adottato per le relazioni transfrontaliere.

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