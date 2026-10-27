Da Novara al Ticino, passando per Malpensa: un treno ogni ora

«Dopo l'aeroporto di Torino Caselle - sottolinea Gabusi - ecco un altro tassello di una rete ferroviaria che guarda al futuro e risponde alle esigenze reali dei cittadini. Questa è l'idea di Piemonte che abbiamo, rivolto al futuro con collegamenti ferroviari che creano opportunità. Solo qualche mese fa questo obiettivo sembrava irraggiungibile. Oggi è diventato realtà e dal primo marzo prossimo avremo un altro collegamento diretto tra Novara, Malpensa, Varese, Lugano e Bellinzona».