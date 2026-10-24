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Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Il rivenditore online ha inviato 4400 fatture per ordini risalenti a molti anni fa. Di queste, 1400 sono prescritte.
Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
Digitec Galaxus
Migliaia di clienti di Galaxus stanno attualmente ricevendo richieste di pagamento dall'azienda.
di 20min.ch | Fabian Pöschl
Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
Il rivenditore online ha inviato 4400 fatture per ordini risalenti a molti anni fa. Di queste, 1400 sono prescritte.

ZURIGO - Il rivenditore online Galaxus ha sorpreso i propri clienti inviando fatture per acquisti effettuati molti anni fa.

Una cliente ha raccontato alla SRF di aver ricevuto una richiesta di pagamento per un ordine risalente addirittura a sette anni prima. La società del gruppo Migros ha spiegato che, a causa di un errore informatico verificatosi diversi anni fa, migliaia di ordini erano stati consegnati senza che venissero emesse le relative fatture.

Ora Galaxus sta cercando di recuperare il denaro. Lo ha fatto inviando 4400 lettere ai clienti interessati. Il problema è che molte delle fatture sono ormai prescritte e non possono quindi più essere fatte valere in tribunale. Per i beni di consumo quotidiano, il termine di prescrizione è di cinque anni. Come spiega l'Organizzazione dei consumatori, il debito continua a esistere, ma il pagamento non può più essere imposto se il debitore si appella alla prescrizione.

Delle 4400 richieste di pagamento, circa 1400 riguardano acquisti effettuati più di cinque anni fa e sono quindi potenzialmente nulle. Lo ha confermato la stessa portavoce di Galaxus, Seraina Cadonau, precisando che non è illegale inviare fatture per crediti ormai prescritti. L'azienda è tuttavia consapevole che ricevere una fattura dopo così tanto tempo possa suscitare irritazione. «Per questo per noi è chiaro: se un cliente si appella alla prescrizione, ci mostriamo comprensivi e annulliamo subito la fattura.»

È quanto accaduto anche alla donna citata inizialmente. Dopo essersi rivolta al servizio clienti, una consulente le ha fatto notare che poteva appellarsi ai termini di prescrizione e che, in tal caso, la fattura sarebbe stata annullata.


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