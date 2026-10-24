Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Ora Galaxus sta cercando di recuperare il denaro. Lo ha fatto inviando 4400 lettere ai clienti interessati. Il problema è che molte delle fatture sono ormai prescritte e non possono quindi più essere fatte valere in tribunale. Per i beni di consumo quotidiano, il termine di prescrizione è di cinque anni. Come spiega l'Organizzazione dei consumatori, il debito continua a esistere, ma il pagamento non può più essere imposto se il debitore si appella alla prescrizione.

Delle 4400 richieste di pagamento, circa 1400 riguardano acquisti effettuati più di cinque anni fa e sono quindi potenzialmente nulle. Lo ha confermato la stessa portavoce di Galaxus, Seraina Cadonau, precisando che non è illegale inviare fatture per crediti ormai prescritti. L'azienda è tuttavia consapevole che ricevere una fattura dopo così tanto tempo possa suscitare irritazione. «Per questo per noi è chiaro: se un cliente si appella alla prescrizione, ci mostriamo comprensivi e annulliamo subito la fattura.»