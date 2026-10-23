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Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
Ecco dove sono pianificati i controlli della velocità da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre.
TiPress
Fonte Polizia cantonale
Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
Ecco dove sono pianificati i controlli della velocità da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre.
BELLINZONA - Con il passaggio all'ora solare cambia l'orario, ma non l'attenzione alla velocità sulle strade ticinesi. Anche per la prossima settimana sono previste verifiche radar in diverse località del cantone.
Ecco dove potranno essere effettuati i controlli della velocità con radar mobili e semi-stazionari in Ticino, da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizie comunali
- Bodio
- Giornico
Distretto di Riviera
Polizie comunali
- Osogna
- Lodrino
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
- Monte Carasso
- Giubiasco
- Bellinzona
- Gudo
- Carasso
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
- Fanghi
- Gordola
Polizie comunali
- Locarno
- Losone
- Arcegno
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
- Cernesio
- Pianroncate
- Bioggio
- Taverne
- Gandria
Polizie comunali
- Bissone
- Vaglio
- Sureggio
- Cureglia
- Brusino Arsizio
- Bissone
- Monteceneri
- Bedano
- Cadempino
- Origlio
- Belvedere
- Bombinasco
- Madonna del Piano
- Magliaso
- Vico Morcote
- Paradiso
- Agra
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
- Castel San Pietro
- Genestrerio
- Stabio
- San Pietro
Controlli della velocità semi-stazionari
- Bodio
- Ascona
- Vezia
- Balerna
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