Il talento di Stabio sorprende ai Mondiali di scacchi
Partito dalla 44ª posizione, Noah Pellegrini chiude tra i migliori venti nella competizione disputata dal 14 al 20 ottobre in Andalusia. Nell'ultimo turno supera anche il numero uno del tabellone.
Partito dalla 44ª posizione, Noah Pellegrini chiude tra i migliori venti nella competizione disputata dal 14 al 20 ottobre in Andalusia. Nell'ultimo turno supera anche il numero uno del tabellone.
STABIO - Un posto tra i migliori venti al mondo e una vittoria contro il grande favorito del torneo. Il giovane talento di Stabio Noah Pellegrini si è messo in luce ai Mondiali U17 di scacchi, disputati dal 14 al 20 ottobre a Roquetas de Mar, in Spagna, dove ha rappresentato la Svizzera. Lo avevamo intervistato proprio il mese scorso, prima della sua partenza per questa importante competizione.
Partito dalla 44ª posizione del ranking iniziale, il giovane scacchista ha chiuso la competizione nella Top 20, conquistando 6,5 punti in 11 partite. Un risultato accompagnato da una performance Elo di 2261 e da un guadagno di ben 97,60 punti Elo rispetto al suo rating iniziale di 2099.
Una sfida dopo l'altra contro i migliori
Il torneo si è rivelato impegnativo fin dall'esordio. Pellegrini ha infatti affrontato subito uno dei favoriti, il Maestro FIDE Xavier Mompel Ferruz, numero sei del tabellone, riuscendo a strappargli una patta nonostante gli oltre 260 punti Elo di differenza.
Dopo una sconfitta al secondo turno, il giovane di Stabio ha reagito prontamente, inanellando risultati importanti anche contro avversari sulla carta più forti.
Tra il quarto e il sesto turno ha affrontato tre Maestri FIDE consecutivi, ottenendo una vittoria e due pareggi. Una serie che ha confermato la sua capacità di competere con giocatori di alto livello.
Non sono mancati i momenti difficili, con due sconfitte consecutive nella seconda parte della competizione. Ma proprio quando il torneo sembrava complicarsi, Pellegrini ha trovato la forza di reagire, conquistando due successi che lo hanno rilanciato in classifica.
Battuto il numero uno in sole 22 mosse
Il momento più spettacolare è arrivato all'ultimo turno. Dall'altra parte della scacchiera c'era il belga Maxime Hauchamps, Maestro FIDE con 2419 punti Elo e numero uno del ranking iniziale.
Un avversario che, almeno sulla carta, partiva nettamente favorito. Ma il giovane di Stabio ha ribaltato ogni pronostico: giocando con i pezzi neri, ha sconfitto il belga in appena 22 mosse.
Una vittoria di prestigio, la terza consecutiva, che ha messo il sigillo su un Mondiale da ricordare.
Un balzo avanti nel ranking
Il bilancio finale parla di cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Ma a rendere particolarmente significativo il risultato è soprattutto il livello degli avversari affrontati, diversi dei quali titolati e con un punteggio Elo nettamente superiore al suo.
Per Pellegrini, il Mondiale spagnolo si chiude così con un piazzamento tra i migliori venti, quasi 100 punti Elo guadagnati e la soddisfazione di aver battuto il giocatore più quotato del tabellone.