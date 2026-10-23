Il talento di Stabio sorprende ai Mondiali di scacchi

STABIO - Un posto tra i migliori venti al mondo e una vittoria contro il grande favorito del torneo. Il giovane talento di Stabio Noah Pellegrini si è messo in luce ai Mondiali U17 di scacchi, disputati dal 14 al 20 ottobre a Roquetas de Mar, in Spagna, dove ha rappresentato la Svizzera. Lo avevamo intervistato proprio il mese scorso, prima della sua partenza per questa importante competizione.