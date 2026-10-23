Elezione di Governo e Parlamento: avvio di una consultazione sull’ipotesi di riforma

BELLINZONA - Il sistema per l’elezione del Governo e del Parlamento è oggetto di riflessioni, discussioni e proposte da molti anni. Il tema è stato sollevato più volte anche da svariati atti parlamentari, uno dei quali tuttora pendente e sul quale il Consiglio di Stato dovrà prendere posizione. L’ultima consultazione pubblica di ampia portata sul sistema di elezione di Governo e Parlamento ha avuto luogo vent’anni fa. Durante questo periodo il dibattito non si è mai spento e l’evoluzione del contesto politico ha stimolato ulteriormente la discussione e le proposte di riforma delle norme elettorali.