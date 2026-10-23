È morto Renato Gazzola

Dopo la pensione, era rimasto attivo su temi legati alla mobilità. Anche tio.ch lo aveva interpellato più volte negli anni, l'ultima nel 2023 per parlare di pedaggio al Gottardo, traffico e caro benzina. Temi che restano attuali ancora oggi.

A darne notizia sono i quotidiani ticinesi, che riportano il suo necrologio. La camera ardente sarà aperta da sabato pomeriggio 24 ottobre (ore 14) presso il cimitero di Lugano e il funerale si terrà il 26 ottobre, dopo la Santa messa (ore 10:20).