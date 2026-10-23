CANTONE
È morto Renato Gazzola
Storico portavoce e Segretario del TCS ticinese, si è spento all'età di 80 anni.
Ti-Press / Gabriele Putzu
Nel 2011, al commiato dal TCS, consolato dalla moglie.
È morto Renato Gazzola
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È morto Renato Gazzola
Storico portavoce e Segretario del TCS ticinese, si è spento all'età di 80 anni.
È morto Renato Gazzola
Storico portavoce e Segretario del TCS ticinese, si è spento all'età di 80 anni.
LUGANO - Si è spento all'età di 80 anni Renato Gazzola. Capriaschese, è stato per quasi 50 anni una delle colonne portanti del TCS ticinese, in veste sia di Segretario sezionale sia di portavoce.
Dopo la pensione, era rimasto attivo su temi legati alla mobilità. Anche tio.ch lo aveva interpellato più volte negli anni, l'ultima nel 2023 per parlare di pedaggio al Gottardo, traffico e caro benzina. Temi che restano attuali ancora oggi.
A darne notizia sono i quotidiani ticinesi, che riportano il suo necrologio. La camera ardente sarà aperta da sabato pomeriggio 24 ottobre (ore 14) presso il cimitero di Lugano e il funerale si terrà il 26 ottobre, dopo la Santa messa (ore 10:20).
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