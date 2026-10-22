Il PLR Leventina punta su Tenconi e Pedrini

Si tratta della deputata uscente Diana Tenconi, direttrice e curatrice del Museo di Leventina, e di Omar Pedrini, agricoltore e presidente dell’Unione Contadini Ticinesi. «Due candidature profondamente radicate nel territorio, che portano in lista l’esperienza parlamentare e la conoscenza diretta di due settori centrali per l’identità e lo sviluppo della Valle: la cultura e l’agricoltura», sottolinea il partito in una nota stampa.

In vista delle elezioni, il PLR Leventina ribadisce il proprio impegno a «difendere gli interessi delle regioni periferiche, con particolare attenzione alla qualità di vita, alla mobilità, allo sviluppo economico e al contrasto del calo demografico che da anni interessa il nostro Distretto».