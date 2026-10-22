Reintegrata dopo il licenziamento: «Nessun legame con le presunte molestie»

La decisione del pretore

La vicenda era emersa questa mattina dopo che il pretore, nell'ambito di una procedura cautelare, aveva ordinato il reintegro provvisorio della lavoratrice, ritenendo verosimile un collegamento tra il licenziamento e le sue ripetute richieste di aiuto.

Secondo quanto riportato dal giornale Area, la donna aveva denunciato molestie fisiche e verbali da parte di un superiore a partire dal 2022. Nonostante le segnalazioni alla direzione, secondo la ricostruzione del giornale non sarebbero state adottate misure efficaci. Il licenziamento era poi arrivato il giorno successivo a un'ulteriore richiesta di aiuto.