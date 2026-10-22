Marco Chiesa punta al Consiglio federale

L'esperienza politica e professionale

Nel motivare la candidatura, l'UDC Ticino ripercorre la carriera politica di Chiesa, iniziata a livello comunale e proseguita in Gran Consiglio, Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati.

Un ruolo centrale nel suo percorso è stato quello di presidente dell'UDC Svizzera, carica ricoperta dal 2020 al 2024. Un'esperienza che, sottolinea il partito cantonale, gli ha permesso di approfondire la conoscenza delle diverse realtà regionali e delle sensibilità politiche e culturali della Confederazione. A questo si aggiunge la padronanza delle lingue nazionali, considerata un elemento importante per operare in un Paese plurilingue.