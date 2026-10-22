La siccità allenta la presa: revocati i divieti sull'acqua potabile

Le precipitazioni accumulate sono infatti ancora nettamente inferiori alla norma. Per consentire alle riserve idriche sotterranee di recuperare saranno necessarie piogge regolari e prolungate nell'arco di diverse settimane. Particolarmente critica rimane la situazione delle sorgenti carsiche, che continuano a registrare portate inferiori alla media e dipendono fortemente dalle precipitazioni.

La revoca delle restrizioni tiene conto anche del periodo dell'anno. Con l'arrivo della stagione autunnale, infatti, diminuiscono sensibilmente alcune delle attività maggiormente interessate dai divieti, come l'irrigazione, il riempimento delle piscine e il raffrescamento.