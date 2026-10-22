La siccità allenta la presa: revocati i divieti sull'acqua potabile
Le autorità invitano comunque a un uso responsabile dell’acqua, poiché le riserve sotterranee restano sotto la media.
CHIASSO - Stop alle restrizioni sull'utilizzo dell'acqua potabile nel Basso Mendrisiotto. Il Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM), tramite il gestore AGE SA, ha annunciato la revoca con effetto immediato del «Grado di siccità 1» nei Comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo. Decadono quindi tutti i divieti e le limitazioni introdotti per far fronte alla crisi idrica.
La decisione arriva dopo una riduzione dei consumi registrata nelle ultime settimane e una leggera ripresa dei livelli delle falde. La situazione resta tuttavia delicata e il ritorno alla normalità è ancora lontano.
Le precipitazioni accumulate sono infatti ancora nettamente inferiori alla norma. Per consentire alle riserve idriche sotterranee di recuperare saranno necessarie piogge regolari e prolungate nell'arco di diverse settimane. Particolarmente critica rimane la situazione delle sorgenti carsiche, che continuano a registrare portate inferiori alla media e dipendono fortemente dalle precipitazioni.
La revoca delle restrizioni tiene conto anche del periodo dell'anno. Con l'arrivo della stagione autunnale, infatti, diminuiscono sensibilmente alcune delle attività maggiormente interessate dai divieti, come l'irrigazione, il riempimento delle piscine e il raffrescamento.
Il SIBM e AGE SA invitano quindi la popolazione a non abbassare la guardia. Nonostante la fine delle limitazioni, resta importante utilizzare l'acqua potabile con parsimonia, evitando gli sprechi e riducendo i consumi non indispensabili.
I due enti ringraziano infine i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati durante il periodo di restrizioni, ribadendo che soltanto un effettivo recupero delle riserve idriche permetterà di considerare superata la situazione di criticità.