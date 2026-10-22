Natale in Piazza, arriva una novità (gratuita) davanti al LAC

La festa proseguirà con musica dal vivo e DJ set. Attorno all'albero saranno allestiti gli chalet gastronomici, destinati a diventare uno dei principali punti di ritrovo della manifestazione. Da Piazza della Riforma partirà inoltre il percorso del mercatino, con oltre 70 bancarelle distribuite nelle vie e nelle piazze del centro, tra cui Via Nassa.



La grande novità: una pista di pattinaggio gratuita al LAC

La principale novità di quest'anno riguarda il LAC Lugano Arte e Cultura, che per la prima volta ospiterà un villaggio invernale. Il LAC Winter Village si estenderà su Piazza Luini e coinvolgerà anche gli spazi interni del centro culturale.

Al centro dell'iniziativa ci sarà una pista di pattinaggio su ghiaccio ad accesso libero e gratuito, che occuperà l'intera parte alta di Piazza Luini. Accanto alla pista troveranno spazio un mercatino, un'area gastronomica e una zona riscaldata dove il pubblico potrà trascorrere del tempo al riparo dal freddo.