Natale in Piazza, arriva una novità (gratuita) davanti al LAC
Il centro di Lugano si anima con mercatini, spettacoli e una nuova novità gratuita al LAC Winter Village.
LUGANO - Oltre 70 bancarelle, chalet gastronomici, spettacoli, attività per bambini e una nuova pista di pattinaggio gratuita davanti al LAC. Lugano si prepara a celebrare le festività con il ritorno di Natale in Piazza, in programma dal 26 novembre al 10 gennaio. La manifestazione coinvolgerà il centro cittadino, da Piazza della Riforma a Via Nassa, fino al Parco Ciani e a Piazza Luini, dove sorgerà per la prima volta il LAC Winter Village.
Il tradizionale mercatino natalizio si svilupperà lungo le piazze e le vie del centro, accompagnato da un programma di appuntamenti che spazierà dagli aperitivi in musica ai DJ set, passando per le proposte gastronomiche e le attività dedicate alle famiglie. Il percorso collegherà i principali luoghi della manifestazione, creando un itinerario tra le decorazioni luminose e le attrazioni natalizie.
L'accensione dell'albero il 26 novembre
Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre in Piazza della Riforma, con la tradizionale cerimonia di accensione dell'albero di Natale. Alla serata parteciperanno le autorità cittadine e alcuni volti noti della RSI, che accompagneranno il pubblico fino al conto alla rovescia delle 18, quando si accenderanno le luci del grande albero.
La festa proseguirà con musica dal vivo e DJ set. Attorno all'albero saranno allestiti gli chalet gastronomici, destinati a diventare uno dei principali punti di ritrovo della manifestazione. Da Piazza della Riforma partirà inoltre il percorso del mercatino, con oltre 70 bancarelle distribuite nelle vie e nelle piazze del centro, tra cui Via Nassa.
La grande novità: una pista di pattinaggio gratuita al LAC
La principale novità di quest'anno riguarda il LAC Lugano Arte e Cultura, che per la prima volta ospiterà un villaggio invernale. Il LAC Winter Village si estenderà su Piazza Luini e coinvolgerà anche gli spazi interni del centro culturale.
Al centro dell'iniziativa ci sarà una pista di pattinaggio su ghiaccio ad accesso libero e gratuito, che occuperà l'intera parte alta di Piazza Luini. Accanto alla pista troveranno spazio un mercatino, un'area gastronomica e una zona riscaldata dove il pubblico potrà trascorrere del tempo al riparo dal freddo.
Il villaggio sarà inaugurato venerdì 27 novembre alle 17.30 con uno spettacolo gratuito del Club Pattinaggio Lugano. Le atlete d'élite del club presenteranno «Geometria delle emozioni», una performance sul ghiaccio che unirà tecnica, espressività e originalità. Durante l'intero periodo di apertura sono previste ulteriori esibizioni sul ghiaccio, laboratori, letture, una rassegna cinematografica e diverse iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età.
Al Parco Ciani torna l'albero parlante
Le attrazioni natalizie raggiungeranno anche il Parco Ciani, dove le decorazioni luminose accompagneranno la passeggiata lungo il lago. Qui tornerà l'Albero parlante, che intratterrà i visitatori, in particolare i più piccoli, con un racconto di Natale.
A pochi passi dal parco, negli spazi dell'Asilo Ciani, sarà allestito nuovamente il Villaggio Family. L'apertura è prevista per il 23 dicembre: le famiglie troveranno un ambiente a tema natalizio con giochi e laboratori creativi dedicati ai bambini.
Le proposte del Parco Ciani e dell'Asilo Ciani completeranno così il percorso natalizio che attraverserà la città, collegando il lungolago, Piazza della Riforma, Via Nassa e il nuovo villaggio del LAC.
Capodanno in piazza e auguri al Palazzo dei Congressi
Il calendario delle festività comprenderà anche gli appuntamenti per il nuovo anno. Il 31 dicembre Piazza della Riforma ospiterà i festeggiamenti di Capodanno, con il tradizionale brindisi sotto l'albero.
Il giorno successivo, venerdì 1° gennaio, le autorità cittadine incontreranno la popolazione al Palazzo dei Congressi per il consueto scambio di auguri.
Natale in Piazza proseguirà fino al 10 gennaio, mantenendo attive le diverse attrazioni e offrendo ulteriori occasioni di incontro e svago.
Badaracco: «Un'occasione per ritrovarsi e vivere la città»
Per Roberto Badaracco, vicesindaco di Lugano, capo del Dicastero cultura, sport ed eventi e presidente del Consiglio direttivo del LAC, la manifestazione rappresenta soprattutto un'opportunità per favorire gli incontri e la convivialità nel centro cittadino.
«A Lugano, le festività rappresentano un'occasione preziosa per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e vivere momenti conviviali nel centro urbano. Durante l’inverno, la città si veste di una luce speciale in cui le piazze si animano, le vie si illuminano e l’atmosfera natalizia invita a passeggiare e a condividere il piacere di stare insieme».
Il vicesindaco sottolinea anche il valore del percorso che collega i diversi luoghi della manifestazione: «Credo che il valore più bello di questo periodo sia proprio la capacità di avvicinare le persone, creando occasioni di incontro. Natale in Piazza propone un’esperienza diffusa caratterizzata da un percorso semplice e piacevole che permette di scoprire o di riappropriarsi della città».
Un itinerario che quest'anno si amplia grazie al nuovo villaggio del LAC, offrendo, secondo Badaracco, «nuove opportunità di condivisione e svago nel cuore di Lugano».
Il programma sarà ampliato nelle prossime settimane
La Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, organizzatrice di Natale in Piazza, annuncia che il calendario sarà arricchito con ulteriori appuntamenti nelle prossime settimane. Le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito nataleinpiazza.ch.
La manifestazione è sostenuta da BancaStato, partner dell'accensione dell'albero in Piazza della Riforma, da Lugano Region e dalle AIL.
Il LAC Winter Village, promosso dal centro culturale, può invece contare sul sostegno dei main partner UBS e Virgin Active Lugano Social Wellness Club, oltre a TCS Sezione Ticino, IKEA, Fonzell e Lugano Region. Alla realizzazione del progetto contribuiscono anche The KHR McNeely Family Fund e Kevin, Rosemary e Hannah Rose McNeely, il cui sostegno permette di proporre un'iniziativa aperta a tutta la comunità.