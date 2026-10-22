Scontro frontale a Poschiavo
Un 74enne britannico avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con l'auto guidata da un 26enne italiano.
Un 74enne britannico avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con l'auto guidata da un 26enne italiano.
POSCHIAVI (GR) - Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto mercoledì 21 ottobre, poco dopo le 18.30, sulla strada principale H29, nei all'Ospizio Bernina, nei Grigioni. Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte due automobili.
Secondo le prime ricostruzioni, un cittadino britannico di 74 anni stava percorrendo la H29 da sud in direzione dell'Engadina quando avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un'auto che viaggiava in direzione sud.
Alla guida del secondo veicolo si trovava un italiano di 26 anni, accompagnato da altre tre persone. Nell'impatto, i due uomini seduti sui sedili posteriori dell'auto italiana hanno riportato ferite lievi.
Il servizio di soccorso di Poschiavo è intervenuto per prestare le prime cure ai feriti, che sono stati successivamente trasportati all'ospedale di Samedan per ulteriori accertamenti.
La polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un'indagine per chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.