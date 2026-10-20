Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito

Una donna di nazionalità australiana è spirata nella serata di lunedì, sulla pista dell'aeroporto, probabilmente per un arresto cardiaco. Stava viaggiando da Parigi in direzione di Roma.
Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito
Depositphotos
Fonte Corriere della Sera
elaborata da Redazione
Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito
Una donna di nazionalità australiana è spirata nella serata di lunedì, sulla pista dell'aeroporto, probabilmente per un arresto cardiaco. Stava viaggiando da Parigi in direzione di Roma.

ZURIGO - L’atterraggio d’emergenza a Zurigo non è bastato a salvarle la vita. Una 61enne australiana è morta lunedì sera sulla pista dell’aeroporto. Si era sentita male a bordo del volo Ita Airways AZ325 da Parigi a Roma. Lo riporta il Corriere della Sera.

Il malore è arrivato mentre l’aereo sorvolava la Svizzera. Il personale di cabina ha avvisato il comandante, che in pochi istanti ha deciso di dirottare sullo scalo zurighese per far arrivare i soccorsi il prima possibile. In pista c’erano già medici e infermieri.

Hanno fatto scendere la donna e l’hanno messa su una barella, ma le sue condizioni erano già disperate ed è morta poco dopo. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un arresto cardiaco.

Un passeggero ha raccontato al quotidiano milanese che l’allarme è scattato dopo che le grida di un uomo, probabilmente il marito, hanno allertato il personale di volo. In seguito è poi stato deciso di effettuare un atterraggio d'emergenza.

Il marito è rimasto a Zurigo e l’aereo è ripartito per Roma. Al nuovo decollo, riferisce il testimone, il comandante «sembrava commosso». Non ha commentato l’accaduto. Ha solo chiesto ai passeggeri «di non diffondere sui social eventuali foto, per rispetto delle persone coinvolte».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aeroportoatterraggio di emergenzadecesso a bordomalore in volozurigozurigo

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
È in condizioni di salute pietose, ma deve andarsene
LIVE
BODIO
2 gior

È in condizioni di salute pietose, ma deve andarsene

Incendio nella notte in via Cortivallo: trovato un corpo senza vita
LIVE
LUGANO
2 gior

Incendio nella notte in via Cortivallo: trovato un corpo senza vita

«Era uno che stava per i fatti suoi. Abbastanza solitario»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Era uno che stava per i fatti suoi. Abbastanza solitario»

La scelta di Valentina: cede il suo nightclub
LIVE
BALERNA
1 gior
1
62

La scelta di Valentina: cede il suo nightclub

Federer sfonda in Cina, e fa affari d'oro
LIVE
TENNIS
2 gior
11
47

Federer sfonda in Cina, e fa affari d'oro

«Arriva la prima pista da sci urbana del Ticino»
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
1
66

«Arriva la prima pista da sci urbana del Ticino»

La morte sulle Montagne russe
LIVE
FOCUS
1 gior
20

La morte sulle Montagne russe

Esce di strada e si ribalta nel bosco: due persone in ospedale
LIVE
RIVIERA
2 gior

Esce di strada e si ribalta nel bosco: due persone in ospedale

Ex manager FFS, Lamborghini e casa in Florida con soldi pubblici
LIVE
SVIZZERA
3 gior
62
170

Ex manager FFS, Lamborghini e casa in Florida con soldi pubblici

Dopo Parigi, lo sciopero giovanile arriverà anche in Ticino
LIVE
CANTONE
13 ore
169
426

Dopo Parigi, lo sciopero giovanile arriverà anche in Ticino

19enne in terapia intensiva dopo un pugno in discoteca
LIVE
LUGANO
15 ore
46
120

19enne in terapia intensiva dopo un pugno in discoteca

Mamma da 8 mesi, la modella Sahara Ray stroncata dal Fentanyl
LIVE
STATI UNITI
13 ore

Mamma da 8 mesi, la modella Sahara Ray stroncata dal Fentanyl

Troppo amico della gente: ora rischia di essere ucciso
LIVE
SIGIRINO
1 gior
112
294

Troppo amico della gente: ora rischia di essere ucciso

Milioni spesso buttati, Antonelli ne è la prova
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
3 gior
5
13

Milioni spesso buttati, Antonelli ne è la prova

Striscioni provocatori: blitz nella notte
LIVE
LUGANO
14 ore
55
120

Striscioni provocatori: blitz nella notte

«Se solo avessi dato retta a mia moglie…»
LIVE
CRONACA
5 ore

«Se solo avessi dato retta a mia moglie…»

Se hai un problema di salute, la nuova complementare te la scordi
LIVE
CANTONE
16 ore
51
59

Se hai un problema di salute, la nuova complementare te la scordi

Securitas avrebbe violato migliaia di volte la legge sul lavoro
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
58

Securitas avrebbe violato migliaia di volte la legge sul lavoro

Camioncino sbanda e finisce su un fianco: un ferito
LIVE
BELLINZONA
1 gior
6

Camioncino sbanda e finisce su un fianco: un ferito

Troppi frontalieri? La Lega chiede di intervenire
LIVE
LUGANO
7 ore
82
220

Troppi frontalieri? La Lega chiede di intervenire

La carta d'identità si fa biometrica
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14
33

La carta d'identità si fa biometrica

Separare famiglia e lavoro? «Noi facciamo il contrario e funziona... benissimo!»
LIVE
CASTEL SAN PIETRO
1 gior
28

Separare famiglia e lavoro? «Noi facciamo il contrario e funziona... benissimo!»

Una razzia fra le auto nella notte: «È un po' come se ti entrassero in casa»
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
26
62

Una razzia fra le auto nella notte: «È un po' come se ti entrassero in casa»

La strada per il Nano divide, Bernasconi pronto a fare ricorso
LIVE
LUGANO
1 gior
96
198

La strada per il Nano divide, Bernasconi pronto a fare ricorso

«Che fine faranno i 400 posteggi?»
LIVE
LUGANO
6 ore
13
32

«Che fine faranno i 400 posteggi?»

Oro, è tornato il momento di acquistarlo?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
5

Oro, è tornato il momento di acquistarlo?

Esce a cercare funghi e non fa più ritorno: trovato morto nel Bellinzonese
LIVE
LUMINO
3 gior
28

Esce a cercare funghi e non fa più ritorno: trovato morto nel Bellinzonese

Aiuti sociali, quanti ticinesi non li ricevono pur avendone diritto?
LIVE
CANTONE
2 gior
64
75

Aiuti sociali, quanti ticinesi non li ricevono pur avendone diritto?

L’autunno è arrivato: pioggia, freddo e in montagna torna la neve
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
4
39

L’autunno è arrivato: pioggia, freddo e in montagna torna la neve

Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito
LIVE
SVIZZERA
8 ore

Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito

Sinner, nel mirino il suo modo di muoversi
LIVE
TENNIS
1 gior
4
12

Sinner, nel mirino il suo modo di muoversi

Putin lancia l’idea di un summit a tre
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
8
129

Putin lancia l’idea di un summit a tre

Il volo Edelweiss per i Caraibi deve rientrare a Zurigo
LIVE
ZURIGO
3 gior
8
28

Il volo Edelweiss per i Caraibi deve rientrare a Zurigo

Morte di David Rossi, spuntano due nomi
LIVE
ITALIA
1 gior
4
11

Morte di David Rossi, spuntano due nomi

Chiede una canzone neonazista, poi scoppia la rissa: morto un 27enne
LIVE
SVITTO
1 gior

Chiede una canzone neonazista, poi scoppia la rissa: morto un 27enne

Jeep rubata, non è stata colpa del garage
LIVE
CANTONE
1 gior

Jeep rubata, non è stata colpa del garage

Chiude il passo del Gran San Bernardo
LIVE
VALLESE / ITALIA
1 gior
4

Chiude il passo del Gran San Bernardo

Uniti fa la differenza: al Cardiocentro il cuore incontra il polmone
LIVE
LUGANO
2 gior
6
27

Uniti fa la differenza: al Cardiocentro il cuore incontra il polmone

Ambrì, chi l’avrebbe mai detto?
LIVE
HCAP - LANALISI
1 gior
9
54

Ambrì, chi l’avrebbe mai detto?

Inaugurata una nuova strada ciclabile lunga tre chilometri
LIVE
BELLINZONA
10 ore
11
35

Inaugurata una nuova strada ciclabile lunga tre chilometri

Frode da 60 milioni: «Non volevo truffarlo»
LIVE
LUGANO
9 ore

Frode da 60 milioni: «Non volevo truffarlo»

«Qui il presidente era il capo ultras»
LIVE
CALCIO
11 ore
3
12

«Qui il presidente era il capo ultras»

«Non chiamatele cavie umane»
LIVE
CANTONE
1 gior
9
21

«Non chiamatele cavie umane»

«Questo è tutto un altro Ambrì. Al Lugano manca un leader dietro»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
15 ore
1
11

«Questo è tutto un altro Ambrì. Al Lugano manca un leader dietro»

A processo per 60 milioni di franchi
LIVE
CANTONE
16 ore

A processo per 60 milioni di franchi

Branco Camoghè, abbattuto un secondo lupo
LIVE
LUGANO
1 gior
26
137

Branco Camoghè, abbattuto un secondo lupo

«Tornerò presto»
LIVE
PREMIER LEAGUE
2 gior
2
9

«Tornerò presto»

Attacco informatico ad ex consiglieri federali, la Svizzera sotto ricatto
LIVE
SVIZZERA
10 ore
13
57

Attacco informatico ad ex consiglieri federali, la Svizzera sotto ricatto

Dopo il grave infortunio parla Kilde: «È brutale, difficile da accettare»
LIVE
SCI ALPINO
7 ore
4
24

Dopo il grave infortunio parla Kilde: «È brutale, difficile da accettare»

Violenta rissa in un locale: morto un giovane di 27 anni
LIVE
SVITTO
1 gior
12
23

Violenta rissa in un locale: morto un giovane di 27 anni

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Parroco abusa di una decina di donne. La Chiesa sapeva ma non è intervenuta
LIVE
ZURIGO
2 ore

Parroco abusa di una decina di donne. La Chiesa sapeva ma non è intervenuta

Risolto il guasto tecnico a Skyguide
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3

Risolto il guasto tecnico a Skyguide

Prometteva guadagni con le criptovalute: svizzero arrestato in Spagna
LIVE
SPAGNA / SVIZZERA
4 ore
3

Prometteva guadagni con le criptovalute: svizzero arrestato in Spagna

Crisi familiari e pistole in casa: verso l’obbligo di confisca
LIVE
SVIZZERA
5 ore
4
44

Crisi familiari e pistole in casa: verso l’obbligo di confisca

Tamedia, oltre 100 dipendenti in piazza contro i licenziamenti
LIVE
SVIZZERA
6 ore
15

Tamedia, oltre 100 dipendenti in piazza contro i licenziamenti

Traffico aereo in tilt: guasto ai sistemi Skyguide blocca metà dei voli svizzeri
LIVE
ZURIGO
7 ore
8

Traffico aereo in tilt: guasto ai sistemi Skyguide blocca metà dei voli svizzeri

Finge di avere l'auto guasta e rivende quelle sostitutive
LIVE
SVITTO
8 ore
7
26

Finge di avere l'auto guasta e rivende quelle sostitutive

Quattro auto coinvolte in una serie di schianti: cinque feriti
LIVE
BERNA
8 ore

Quattro auto coinvolte in una serie di schianti: cinque feriti

Pascal Schmid non si candida al Consiglio federale
LIVE
SVIZZERA
8 ore
1

Pascal Schmid non si candida al Consiglio federale

Swisscom: Martin Resel prende le redini dei clienti business
LIVE
SVIZZERA
10 ore
2

Swisscom: Martin Resel prende le redini dei clienti business