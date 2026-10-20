Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito

Hanno fatto scendere la donna e l’hanno messa su una barella, ma le sue condizioni erano già disperate ed è morta poco dopo. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un arresto cardiaco.

Un passeggero ha raccontato al quotidiano milanese che l’allarme è scattato dopo che le grida di un uomo, probabilmente il marito, hanno allertato il personale di volo. In seguito è poi stato deciso di effettuare un atterraggio d'emergenza.