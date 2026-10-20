Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito
Una donna di nazionalità australiana è spirata nella serata di lunedì, sulla pista dell'aeroporto, probabilmente per un arresto cardiaco. Stava viaggiando da Parigi in direzione di Roma.
ZURIGO - L’atterraggio d’emergenza a Zurigo non è bastato a salvarle la vita. Una 61enne australiana è morta lunedì sera sulla pista dell’aeroporto. Si era sentita male a bordo del volo Ita Airways AZ325 da Parigi a Roma. Lo riporta il Corriere della Sera.
Il malore è arrivato mentre l’aereo sorvolava la Svizzera. Il personale di cabina ha avvisato il comandante, che in pochi istanti ha deciso di dirottare sullo scalo zurighese per far arrivare i soccorsi il prima possibile. In pista c’erano già medici e infermieri.
Hanno fatto scendere la donna e l’hanno messa su una barella, ma le sue condizioni erano già disperate ed è morta poco dopo. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un arresto cardiaco.
Un passeggero ha raccontato al quotidiano milanese che l’allarme è scattato dopo che le grida di un uomo, probabilmente il marito, hanno allertato il personale di volo. In seguito è poi stato deciso di effettuare un atterraggio d'emergenza.
Il marito è rimasto a Zurigo e l’aereo è ripartito per Roma. Al nuovo decollo, riferisce il testimone, il comandante «sembrava commosso». Non ha commentato l’accaduto. Ha solo chiesto ai passeggeri «di non diffondere sui social eventuali foto, per rispetto delle persone coinvolte».
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