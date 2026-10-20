Traffico aereo in tilt: guasto ai sistemi Skyguide blocca metà dei voli svizzeri

In una nota stampa, SkyGuide conferma di operare al 50% della sua capacità a titolo precauzionale ed è escluso l'attacco informatico. «I decolli e gli atterraggi negli aeroporti di Zurigo e Ginevra sono stati brevemente sospesi, ma sono poi ripresi», si appende dalla nota stampa. «Questa limitazione è dovuta a un malfunzionamento del sistema che genera l'immagine radar utilizzata dai controllori del traffico aereo per monitorare il traffico aereo. La sicurezza nello spazio aereo svizzero è garantita. Le operazioni negli aeroporti di Zurigo e Ginevra sono riprese dopo una breve interruzione. A causa di questa capacità ridotta, sono possibili ritardi».

Nel frattempo, l'azienda fa sapere di aver attivao «un team di crisi e sta facendo tutto il possibile per risolvere l'interruzione del servizio nel più breve tempo possibile e ridurre al minimo l'impatto sul traffico aereo. Skyguide si rammarica per l'accaduto e porge le proprie scuse ai partner e ai passeggeri».