SVIZZERA

Molestie sul lavoro, è boom: «Non sono complimenti di cattivo gusto, conta chi le fa»

Dal Covid in poi sono in impennata, in tutta la Svizzera. Colpita una donna su due e chi le perpetra è spesso una persona di potere. Come si può intervenire (e chi può farlo) e perché le Piccole e medie imprese sono le più a rischio.