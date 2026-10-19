I conti delle scuole non tornano

Personale e infrastrutture

La voce più importante è quella del personale. Non si tratta soltanto degli stipendi degli insegnanti, ma anche di quelli degli amministrativi, dei manutentori e delle altre figure impiegate nelle scuole. La carenza di personale qualificato ha inoltre alimentato la concorrenza tra Cantoni, spingendo le retribuzioni verso l’alto. «Questo, però, non si traduce in una maggiore offerta formativa o in un miglior rapporto numerico tra personale educativo e allievi», critica Minder.

Ridurre il numero di dipendenti non è tuttavia una soluzione semplice: oggi le classi richiedono più sostegno e le esigenze dei bambini sono più diversificate. Inoltre, secondo Minder, classi più numerose comportano maggiori livelli di rumore, stress e lavoro per gli insegnanti.